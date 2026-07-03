Ni caviar ni sushi: el menú de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce arrasa con langosta, pollo y donuts

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce se ha convertido en uno de los acontecimientos sociales más comentados del año. Aunque la pareja ha mantenido un estricto hermetismo durante toda la organización del enlace, las filtraciones de las últimas horas han permitido conocer algunos de los detalles más llamativos de una celebración que promete marcar un antes y un después entre las bodas de las grandes celebridades. Entre todos ellos, el menú ha despertado una enorme curiosidad después de que varios fotógrafos captaran la llegada de los camiones de catering al Madison Square Garden de Nueva York, donde tiene lugar la gran fiesta.

Diversos medios estadounidenses aseguran que la cantante y el jugador de la NFL ya habrían formalizado legalmente su matrimonio en una ceremonia privada celebrada días antes, limitándose el gran evento de este viernes a la celebración junto a familiares, amigos y numerosas personalidades del mundo del espectáculo y del deporte. La fiesta reúne a cerca de un millar de invitados y se prolongará durante más de diez horas, desde el cóctel de bienvenida hasta bien entrada la madrugada.

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El menú es uno de los aspectos que más expectación ha generado. Aunque los novios no han confirmado oficialmente los platos que se servirán durante el banquete, las imágenes de los suministros descargados en el recinto han permitido hacerse una idea bastante aproximada. Entre los productos más destacados figura una gran cantidad de carne de langosta, uno de los ingredientes más habituales en las bodas de lujo celebradas en Estados Unidos y considerado un auténtico símbolo de exclusividad.

Junto a la langosta, el pollo también tendrá un papel protagonista. Según las imágenes difundidas desde el exterior del recinto, llegaron enormes cantidades de esta carne, algo que no ha sorprendido a los seguidores de la artista. Taylor Swift ha confesado en numerosas ocasiones que siente auténtica debilidad por los chicken tenders, uno de los platos más populares de la cocina estadounidense y muy relacionado con la tradición gastronómica de Nashville, ciudad donde creció la cantante.

Crews unloaded trucks filled with large, covered equipment at Madison Square Garden on Monday, where labels reading «Garden Party 1 (scenic)» and spray-painted «GP» fueled speculation amid rumors surrounding a Taylor Swift and Travis Kelce wedding at the arena. pic.twitter.com/A6REskLs7L — CBS News (@CBSNews) June 30, 2026

Además del pollo y la langosta, los camiones transportaban abundantes patatas fritas, aros de cebolla, huevos, nata, leche, lechugas, pimientos y diferentes verduras frescas. Todo apunta a que estos ingredientes servirán para elaborar un menú muy variado, capaz de satisfacer los gustos de un número tan elevado de invitados, aunque tampoco se descarta que parte de estos alimentos estén destinados al resopón previsto para las últimas horas de la celebración. Otro de los detalles que más comentarios ha generado ha sido la presencia de un gran camión de Krispy Kreme. La conocida cadena estadounidense de donuts glaseados parece formar parte de la fiesta, aunque no se ha aclarado si sus productos estarán incluidos en el postre principal o si se servirán durante la madrugada como parte de un servicio de comida informal para los asistentes. En cualquier caso, la elección resulta coherente con los gustos de Taylor Swift, quien nunca ha ocultado su afición por estos populares dulces.

Más allá del banquete, la organización del enlace ha sido diseñada para mantener el máximo nivel de privacidad. El Madison Square Garden ha sido completamente blindado con importantes medidas de seguridad, incluyendo cientos de agentes, calles cortadas, grandes lonas negras para impedir cualquier visión del interior y estrictos controles de acceso. Incluso los trabajadores encargados del montaje han desarrollado sus funciones sin teléfonos móviles y bajo rigurosos acuerdos de confidencialidad.

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La decoración tampoco ha pasado desapercibida. Según las informaciones filtradas, el recinto ha sido transformado en un auténtico escenario de cuento de hadas con jardines artificiales, una gran construcción en forma de castillo y una ambientación inspirada en la fantasía. La elección tendría un importante componente sentimental, ya que Travis Kelce habría pedido matrimonio a la cantante en un jardín de características similares durante el año 2025.

La lista de invitados a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

La lista de invitados también reúne a numerosas estrellas internacionales. Entre los asistentes figuran artistas como Selena Gomez, Ed Sheeran, Sabrina Carpenter o Stevie Nicks, además de modelos como Gigi Hadid y numerosas figuras vinculadas al deporte profesional estadounidense. Algunos rumores apuntan incluso a posibles actuaciones musicales sorpresa durante la velada, aunque la organización ha evitado confirmar cualquier detalle para mantener el efecto sorpresa.

Otro de los aspectos que ha reforzado la imagen pública de la pareja ha sido su importante gesto solidario. Coincidiendo con su enlace, Taylor Swift y Travis Kelce han realizado una donación multimillonaria destinada a organizaciones dedicadas a combatir el hambre, una iniciativa que ha sido ampliamente aplaudida y que añade un componente benéfico a una celebración ya de por sí histórica.

Mientras tanto, el mayor secreto sigue siendo el vestido de novia de Taylor Swift. A pesar de la enorme expectación mediática, nadie ha logrado desvelar todavía el diseño elegido por la artista para uno de los momentos más importantes de su vida. Con un menú parcialmente descubierto, una decoración espectacular, invitados de primer nivel y un dispositivo de seguridad sin precedentes, la boda de Taylor Swift y Travis Kelce continúa acaparando titulares y confirma por qué se ha convertido en uno de los eventos más comentados del año.