La nueva mina de oro de Taylor Swift: esto es lo que podría embolsarse gracias a ‘Toy Story 5’

«You’ve Got a Friend in Me» es una frase que inconscientemente te transporta a la banda sonora de Toy Story. El autor que en 1995 dio vida a este himno de la amistad fue Randy Newman y si te sobrecoge cierto sentimiento de anhelo al recordar de nuevo estas notas, tengo que decirte que no eres la única persona que experimenta esto. Taylor Swift se ha declarado fan de esta película, hasta el punto que acudió a la premier de la quinta entrega de la saga con el VHS original que guardaba de la película. No fue por su fanatismo por lo que la cantante estadounidense estuvo en la premier de Pixar, sino porque ha sido ella la encargada de sustituir a Randy Newman en la banda sonora.

Sin duda, la anécdota de esta entrega de la película que dejó Taylor Swift ha conmovido a gran parte del fandom de la película y del que lleva acumulando tras tantos años liderando la industria. Junto al tierno momento en el que sorprendió a todos los que acudieron a la premier de esta última película en la que cantó la canción que mencionábamos anteriormente.

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A modo de cierre, eso sí, porque esta ya no volverá a ser la banda sonora de la quinta película de Toy Story, porque Taylor Swift ha sido la artista encargada de dar vida a la banda sonora. Su canción «I knew it, I knew you» será la que acompañe a los muñecos en sus nuevas aventuras tras su estreno el 19 de junio.

Se inspiró para escribir la letra en Jessie, la carismática muñeca vaquera que se introdujo a partir de la segunda entrega de la saga, en 1999. Un personaje por el que la cantante siente cierta devoción, porque ella misma compartió un vídeo de su infancia en la que aparecía disfrazada de una pequeña vaquera, al puro estilo Jessi.

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Una colaboración estelar

Al margen de sentimentalismos, esta unión ha sido toda una campaña de atracción de Pixar a su nueva película. Principalmente porque cuando hablamos de Taylor Swift estamos haciendo referencia a una de las artistas más influyentes de Estados Unidos y, prácticamente, del mundo entero.

Pocas artistas como ella han cultivado una influencia cultural que trasciende el mundo de la música como lo ha hecho ella, y es que es capaz de conseguir que todos sus lanzamientos se conviertan en acontecimientos globales. Por eso muchos expertos señalan que Taylor Swift ha cambiado las reglas del juego en la industria musical.

Si nos fijamos en su palmarés, esta afirmación se revalida. Taylor Swift posee el récord absoluto de Grammy al Álbum del Año, condecoración que ha ganado en cuatro ocasiones. Además de haber sido persona del año por la revista TIME o de haberse convertido en la mujer más joven en ingresar en el Songwriters Hall of Fame, uno de los mayores reconocimientos para compositores. Y así un listado en el que podríamos invertir párrafos destacando condecoraciones.

Con ello, no es de extrañar que Pixar haya realizado una inversión tan estratégica como abundante. Lo cierto es que se desconoce la suma exacta que la productora habría tenido que pagar a la cantante por esta producción, pero generalmente en este tipo de contratos previos se ha hablado de varios millones de euros. Y viendo el éxito que está cultivando, la suma entre regalías y el rendimiento comercial de las canciones no va a ser pequeña.

De momento, el tema «I Knew It, I Knew You» ya puede presumir de haber batido récords en reproducciones en sus primeras 24 horas en Amazon Music, Apple Music y Spotify, consolidándose como la canción country de una artista femenina más escuchada en un solo día en la historia de las plataformas.

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Viendo estos números, si la canción acaba siendo un éxito típico de Taylor Swift y llega a 100–300 millones de streams – algo que no sería de extrañar en una artista como ella – podría estar embolsando un beneficio de entre 0,3 y 1,5 millones de dólares en ingresos de streaming, antes de repartos. Echando cuentas, puede que esta canción vaya a engordar considerablemente el patrimonio que ya sumó los 2.200 millones de dólares de su anterior gira.