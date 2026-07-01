Sale a la luz una impactante norma para la boda de Taylor Swift y Travis Kelce: «Dijeron que…»

El mes de julio ha comenzado de manera oficial y los fans de Taylor Swift lo saben muy bien. Desde que la cantante y Travis Kelce confirmaron su compromiso, muchos han sido los rumores que han circulado en torno a la pareja. Respecto a la boda, no se conoce ningún tipo de detalle, pero sí se ha hablado de que la artista tiene pensado realizar su boda este próximo 4 de julio. Y es que, como bien saben los fans de la cantante, es uno de sus días favoritos del año. Una situación que tiene a todos los medios de comunicación y paparazzis en alerta, puesto que estaríamos ante una de las bodas más esperadas.

Asimismo, lejos de quedar aquí, también se ha rumoreado que Swift tiene pensado darse el «sí, quiero» en el mítico estadio del Madison Square Garden. Eso sí, supuestamente, lo hará días después de la boda oficial. Un acto simbólico donde, de alguna manera, estarán presentes sus fans. Pero, aunque todo pueda parecer muy extravagante, nada ha sido confirmado. Taylor Swift siempre se ha mostrado como una persona muy reservada con su vida privada. Por lo tanto, realizar este tipo de eventos en un día tan especial como su boda no termina de tener mucho sentido.

Un compañero de Travis Kelce ha revelado una norma impuesta en la boda de Taylor Swift

Asimismo, recordemos, hace unas semanas, medios de comunicación importantes como The Times y The Daily Mail informaron que hay invitados muy molestos con la pareja. ¿El motivo? Al parecer, el futuro matrimonio le ha pedido a sus invitados que no lleven +1. Esta situación supondría que los invitados que estén solteros no pueden acudir con un acompañante. Además, las personas que acaban de comenzar una relación o apenas se están consolidando también se verían afectadas.

Pero, la razón de esta noticia es otra. Y es que, ahora, se ha revelado otro requisito que le habrían pedido a sus invitados. En esta ocasión, ha sido una fuente cercana y directa al novio la que habría dado este dato a los medios de comunicación. Así pues, el jugador de fútbol americano George Kittle ha contado que no quieren regalos. «Dijeron que no se permitían regalos», declaró a ExtraTV.

No es ningún secreto que tanto Taylor Swift como Travis Kelce están bañados en dinero. Ninguno de los dos tiene problemas adquisitivos, por lo que han preferido que sus invitados no se gasten nada y solamente disfruten del evento. Sin embargo, George Kittle ha confesado que tiene pensado saltarse la norma. Pues, planea regalarle a su compañero algo que le llame la atención. «Pero pensé que, por alguna razón, a Travis le gustan las monedas antiguas, así que podría regalarle una», dijo. Sin lugar a dudas, sea como sea, lo que está claro es que la boda de Taylor Swift y Travis Kelce promete dar mucho de qué hablar.