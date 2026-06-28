Antonio Banderas, sobre el cine: «Hay algunas películas que me gustaría olvidar por el resto de mi vida. Pero incluso esas películas me enseñan cosas»

Incluso los mejores actores tienen proyectos de los que se arrepienten o que, al menos, habrían afrontado de otra forma a nivel artístico. Ahí está la figura de Daniel Day-Lewis protagonizando el doliente musical, Nine (2009), Robert De Niro y Al Pacino en Asesinato justo (2008) o Meryl Streep liderando la cinta de aventuras Río salvaje (1994). Sin embargo, incluso esos tropiezos o malas decisiones pueden ser un capítulo pedagógico en las vidas de las estrellas. Así es como lo vive el intérprete español Antonio Banderas, quien sabe mejor que nadie lo que significa estar implicado en producciones de primer nivel y en historias que él mismo querría olvidar para el resto de su vida.

Ganador del Goya y nominado al Oscar por Dolor y gloria (2019), el malagueño ha trabajado desde sus inicios con los mejores directores. Sus comienzos con Almodóvar le valieron un alcance internacional que terminaría abriéndole de par en par, las puertas de Hollywood. Matador (1986), La ley del deseo (1986) y Mujeres al borde de un ataque de nervios (1988) funcionaron como esa ventana autoral, con un impacto mediático propulsó una carrera en la que se combinaba el talento y un atractivo físico que encandiló bajo el exotismo hispano a la industria audiovisual norteamericana.

Tras ese primer contacto al otro lado del charco y debutar en la meca del celuloide con Los reyes del mambo tocan canciones de amor (1992), Banderas abrazó el éxito crítico compartiendo pantalla con Tom Hanks y Denzel Washington en Philadelphia (1993) y, un año después, haciendo lo propio con Brad Pitt y Tom Cruise en Entrevista con el vampiro (1994). En esa senda exitosa acumulo filmes de notoria calidad y aplauso unánime, pero también surgieron producciones mediocres como Nunca hables con extraños (1995), Miami (1995) y Jugando a tope (1999). No obstante y fuera de cualquier derrotismo, la filosofía vital de nuestra estrella patria le ha llevado a ver estas decisiones erróneas como aprendizajes que, como bien describió en una entrevista de hace años, “enseñan cosas”.

Antonio Banderas: incluso los fracasos son herramientas de enseñanza

La reflexión de Banderas que hoy recordamos se produjo en 2013, durante la promoción de Justin y la espada del valor, donde el actor ejercía como doblador y productor ejecutivo. Por aquel entonces, nuestro referente español en Hollywood analizó en retrospectiva sus más de tres décadas de carrera, expresando que los altibajos en la profesión cinematográfica, lejos de ser una losa, funcionan como un punto del que siempre se pueden extraer lecciones:

«Hay algunas películas que me gustaría olvidar por el resto de mi vida. Pero incluso esas películas me enseñaron cosas. Me enseñaron lo que no tengo que hacer, me enseñaron a no confiar en ciertas personas y me enseñaron a valorar los buenos momentos. El cine es una gran lupa de vida».

Sus próximos proyectos

Tras participar en varios proyectos internacionales como la adaptación del videojuego Uncharted (2022) o sumarse a la aventura de Indiana Jones y el dial del destino (2023) y Paddington: Aventura en la selva (2024), Banderas afronta un 2026 repleto de estrenos estimulantes.

El actor compartirá pantalla con Forest Whitaker, Richard E. Grant y Úrsula Corberó en el drama Rose’s Baby, protagonizará el thriller Above and Below y ejercerá como estrella secundaria en la esperada Tony, la cinta biográfica que repasa los inicios profesionales del carismático chef, Anthony Bourdain.