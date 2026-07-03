RTVE ficha a Dani Martínez como presentador de ‘Hister’, un nuevo concurso musical

Mientras que RTVE se enfrenta a la ruina y a la quiebra, el ente público ha fichado al conocido actor y cómico Dani Martínez para ser el presentador de Hitster: el juego de los grandes éxitos, el nuevo concurso musical que prepara la televisión pública basado en el exitoso juego de mesa que ha conquistado a millones de jugadores en toda Europa.

Presentador, actor y cómico, Dani Martínez ha construido una sólida trayectoria en televisión. Su carrera despegó en Mediaset España con formatos como Tonterías las justas y la popular serie Aída, consolidándose posteriormente con programas como El concurso del año y como miembro del jurado de Got Talent España. Más recientemente, ha cosechado un notable éxito con Martínez y Hermanos, programa creado y presentado por él.

RTVE ha comunicado que Dani Martínez va a volver a estar al frente de un concurso, un género que conoce bien: «Hacía casi 10 años que no me ponía al frente de un concurso, pero cuando llegó la oportunidad de hacerlo, con Hitster, me ilusioné y no me lo pensé porque estamos hablando de uno de los juegos más vendidos de Europa y que más conecta con la gente. En mi entorno, gente de todas las edades conoce y ha jugado a Hitster. Un concurso donde suenan todo el rato hits, cual verbena de tu pueblo, es un concurso donde yo quería estar. Divertido, mucha música y muy jugón. Lo tiene todo”, ha afirmado el presentador.

Así es ‘Hitster: el juego de los grandes éxitos’

Dos equipos, formados por jugadores de distintas generaciones, se enfrentan para construir una línea temporal musical colocando canciones de éxito en orden cronológico según el año de su lanzamiento. El primer equipo que logre situar correctamente diez temas en su línea temporal avanzará a la emocionante final por un premio en metálico.

Tras dar el salto a la televisión y convertirse en el estreno de entretenimiento en prime time más exitoso de la cadena alemana RTL de los últimos cinco años, el formato continúa su expansión internacional, con adaptaciones locales ya confirmadas en Países Bajos y Canadá. Producido por RTVE en colaboración con Fremantle, este nuevo concurso musical familiar se grabará en el centro de producción de RTVE en Sant Cugat.