Prime Video tiene la serie policíaca basada en estos best-sellers noruegos y que vas a devorar este verano

El flujo de tendencias en el consumo audiovisual doméstico suele apuntar a una estacionalidad clara: en invierno, el público prefiere contenidos relacionados con el frío y en verano, historias ubicadas en paraísos tropicales. Sin embargo, ¿hay algo mejor que una buena serie nórdica para contrarrestar la actual y temprana ola de calor de este verano? Por eso, nuestra recomendación seriéfila para el fin de semana está en Prime Video y es perfecta para un refrescante maratón repleto de nieve, misterio y por supuesto, un peligroso asesino en serie.

Nos referimos a Wisting, una producción noruega de 2019 que adapta la conocida saga de libros de Jørn Lier Horst. A lo largo de cuatro temporadas, el producto producido por Good Company Films, Cinenord Drama y Ripple World Pictures enganchó a millones de espectadores de todo el mundo, auspiciado por la innegable moda literaria de los Nordic Noir y la relación que ya establece la audiencia entre el thriller y las narrativas de dichos países. Pero, a diferencia de otros autores y propuestas del subgénero, la trama de la ficción dirigida por Trygve Allister Diesen y Katarina Launing se posiciona en un realismo absoluto, absorbido de la mente de un escritor que, antes de pasarse al mundo de las letras, trabajó como inspector jefe de policía en Larvik, Noruega.

Así, en Wisting no encontramos al clásico detective torturado. William Wisting es un hombre reflexivo, empático y ejemplar que nada tiene que ver con otros mitos literarios del crimen polar, como puede ser el Harry Hole de Jo Nesbø.

‘Wistling’: sinopsis y reparto principal

La sinopsis sigue al inspector jefe William Wisting, quien se enfrenta a su caso más difícil hasta la fecha cuando aparece un cadáver congelado en Larvik. Las principales pistas conducen a un peligroso asesino en serie estadounidense que ha encontrado refugio en Noruega.

Paralelamente, la hija de Wisting, Line, la cual trabaja como periodista de investigación, comienza a trabajar informando del caso sin saber que al hacerlo, su vida corre peligro. Para ayudar al brillante detective, el FBI manda a su agente especial Maggie Griffin.

El protagonista está interpretado por el veterano actor noruego, Sven Nordin y su hija por Thea Green Lundberg. En la piel de la agente especial norteamericana está la estrella de Matrix (1999), Carrie-Anne Moss. Tras ellos, Mads Ousdal, Gard B. Eidsvold, Lars Berge y Heidi Goldmann, entre otros, completan el elenco secundario de la serie.

Está en Prime con una prueba gratuita

Wisting ha pasado por múltiples plataformas y servicios de streaming desde su estreno. Actualmente, está disponible para los suscriptores de Tivify y en AMC Channels. Esta última, accesible en una prueba gratuita de 7 días para poder ver la serie a través de Prime Video.