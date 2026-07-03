Vuelve la mítica serie de nuestra infancia 80 años después de su creación con 52 nuevos episodios

La serie sueca Pippi Calzaslargas (Pippi Långstrump) marcó la infancia de toda una generación de niños en los años ochenta. En ella se contaban las aventuras de una niña pelirroja que vivía solo en su casa con un mono llamado el señor Nelson y el caballo Pequeño tío porque su padre siempre era un marino que siempre estaba en altamar. Una original serie que dirigió Olle Hellbom y estaba basada en las novelas de la escritora sueca Astrid Lindgren que se publicaron a partir de 1945. Una original serie que cuenta con solo 21 episodios los cuales se rodaron en 1968 y se estrenaron al año siguiente en la televisión sueca SVT. Ahora más de cincuenta años después se ha anunciado la vuelta de esta mítica serie para niños de los años ochenta como una serie.

La nueva serie de animación de Pippi Calzaslargas

Por ahora lo que sabemos es que la productora StudioCanal se ha unido a Heyday Films, la cual es la responsable de la saga cinematográfica de Harry Potter y de las películas del oso Paddington, la compañía neerlandesa Submarine y The Astrid Lindgren Company para desarrollar una nueva serie de animación en 3D centrada en las aventuras de Pippi Långstrump. Esta última empresa es la actual dueña de los derechos de las novelas de Astrid Lindgren y por ahora se van a crear 52 nuevos episodios.

La productora de esta nueva serie de animación ha comentado en una nota con la que han anunciado su proyecto: «Pippi Calzaslargas es un icono muy querido, con su forma única e impredecible de ver el mundo. Alegre, libre de espíritu, juguetona, rebelde, amable y ferozmente resiliente, cuestiona todas las reglas del juego, y su originalidad sigue tan fresca como siempre». Además, ha añadido lo siguiente: «No podríamos estar más emocionados de volver a dar vida a Pippi en su propia nueva serie animada, colaborando con una escritora de espíritu afín como Sara Daddy, el brillantemente creativo equipo de animación de Submarine, The Astrid Lindgren Company y StudioCanal».

La mítica serie sueca protagonizada

La serie se empezó a emitir primero en la SVT, la televisión pública sueca en febrero de 1969 y a España llegó en 1974 gracias a RTVE. Los niños de esa generación crecieron viendo por las tardes las aventuras de la rebelde Pippi y los hermanos Tommy y Annika que eran sus vecinos y estaban fascinados con esta niña que vivía sola sin obligaciones ni ataduras. En los años noventa Antena 3 se hizo con los derechos de la mítica serie y se emitió en el Club Megatrix. Ahora esta serie se puede ver en Filmin remasterizada y con el doblaje original en castellano.

El padre de Pippi era el pirata Efraim Långstrump y el capitán del Saltamatta, un barco pirata que navegaba por los lejanos mares del Sur. Él le mandaba monedas de oro que ella guardaba en un cofre con las que pagaba los gastos gracias de la casa. Por eso Pippi vivía sola en su casa con un caballo blanco y negro llamado Pequeño Tío y el señor Nilsson que es un pequeño mono.

La actriz que interpretó el papel de Pippi fue la sueca Inger Nilsson, a la cual solo hemos podido ver después de esta serie infantil en alguna producción como The Inspector and the Sea. Los papeles de los vecinos de esta original niña fueron Bonnie Persson que dio vida al personaje de Annika Settergren y Clyde Sundberg a su hermano Tommy. El papel de la profesora Miss Prysselius lo interpretaba la actriz Margot Trooger y el de los padres de los vecinos los actores Öllegård Wellton y Fredrik Ohlsson.

Los 21 episodios de la serie se rodaron en la isla de Gotland que se encuentra en el mar Báltico. Allí, aunque pareciese imposible, vivía sola en una pequeña casa en el pueblo sueco sin ir al colegio y si ningún adulto que la controlara. Esta niña vivía grandes aventuras que compartía con su vecinos y tenía muchas manías como dormir con los pies en la almohada. La serie de Pippi Calzaslargas se convirtió en un éxito a nivel mundial y se ha retransmitido en diferentes países como Países Bajos, Finlandia, España, Dinamarca, Italia, Francia, Alemania y Polonia.

Además de esta famosa serie sueca, en 1970 se rodaron dos películas Pippi y los piratas (Pippi Långstrump på de sju haven) y Viaje en tren (På rymmen med Pippi Långstrump). Aunque tenían una duración total de 94 y 99 minutos cada una, se dividieron en cuatro partes para poderse emitirse en televisión.

La nueva serie de animación de Pippi Långstrump será una nueva oportunidad para que los niños conozcan las aventuras de esta pintoresca niña y disfruten con esos momentos que enamoraron a toda una generación. Estaremos muy atentos a todas las noticias que surjan sobre esta nueva serie de animación en 3D.