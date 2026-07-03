Elena Tablada saca la artillería contra Javier Ungría dos años después de su cara a cara en los juzgados: «Un narcisista»

Elena Tablada ha sacado la artillería para cargar contra su exmarido y padre de su hija pequeña, Javier Ungría. La modelo cubana ha concedido una reveladora entrevista cuando están a punto de cumplirse dos años de su tenso cara a cara con el empresario por la custodia de su descendiente en común, en la que no ha tenido buenas palabras hacia el exconcursante de Supervivientes.

Elena Tablada carga contra Javier Ungría

La maniquí se ha sentado en el pódcast de Luc Loren, donde ha contado que se encuentra «en el mejor momento de su vida» cuatro años después de separarse de Javier Ungría. «El tiempo vuela. No entiendes por qué te pasan las cosas, pero confías en el universo. Tienes que creértelo. Al final te das cuenta de que el universo sí estaba conspirando a tu favor».

En este podcast, la modelo ha recordado su relación sentimental con David Bisbal, al que recuerda con cariño pese a las tensiones del pasado. Eso sí, ha subrayado que sus comienzos no fueron nada fáciles, ya que su historia comenzó poco tiempo después de que el artista almeriense rompiera con Chenoa: «Me vino grande su fama y no supe gestionarlo. Estás en la boca de todos… Para cualquier persona es traumatizante». Además, sobre la expareja, Tablada ha sido rotunda y ha negado que el cantante le fuera infiel a su compañera en Operación Triunfo con ella.

A diferencia de los buenos recuerdos que tiene con Bisbal, no ha sido así con su última pareja pública: Javier Ungría. Pese a lo idílica que parecía su relación sentimental, lo cierto es que, según ha manifestado Tablada, estaba encerrada en un castillo de naipes. «Hay cosas que sabes que no van a funcionar, pero te obligas a que funcionen. Dices: ‘Tienes que darte la oportunidad porque ya una vez la embarraste…’. Y tragas y tragas y tragas… Un narcisista es lo más peligroso que hay en el mundo. Una persona que, cuando la conoces, te hace creer que eres su media naranja y alma gemela, que todo es maravilloso, y cuando ya te tiene atada, empieza a asomar la patita. Cuando ya te pide matrimonio, empiezan a salir más colores de esa persona. Y, cuando te casas, salen situaciones que tú sabías que ibas a vivir».

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Ahora, soltera y con las heridas sanadas, Tablada ha desvelado que cuando rompió con Ungría, estuvo dos años sin tener relaciones íntimas, «porque no sabía quién era»: «No me gustaba y no me sentía bien conmigo misma».

Finalmente, la modelo ha apuntado que ahora está completamente centrada en ella y en sus hijas, lo más importante de su vida: «Quiero vivirlo todo. Estoy sola con mis hijas, me encanta, y aunque la gente en España odia que diga que soy una madre soltera, es así porque estoy sola en casa con mis hijas. Ahora puedo darles lo mejor de mí».