Arthur Brooks, catedrático de Harvard: «Las personas más felices son las que nunca dejan de aprender»

Las personas más felices no son necesariamente las que lo tienen todo resuelto, sino aquellas que conservan la curiosidad y no dejan de aprender. Arthur Brooks, catedrático de Harvard, ha reflexionado en varias ocasiones sobre la importancia de mantener vivo ese impulso por descubrir, formarse y actualizarse a lo largo de toda la vida. No se trata únicamente de acumular conocimientos durante los años de formación, sino de entender el aprendizaje como una actitud permanente.

Con el paso del tiempo, muchas personas tienden a instalarse en la rutina y a dar por cerrado su proceso de crecimiento. Sin embargo, seguir aprendiendo permite abrir nuevas perspectivas, afrontar mejor los cambios y mantener una relación más activa con la vida. La felicidad, en ese sentido, no depende sólo de las circunstancias externas, sino también de la forma en la que cada persona decide mirar lo que le ocurre y enfrentarse a lo que viene.

Arthur Brooks sitúa esa disposición a aprender como una de las claves para alcanzar una vida más plena. Plantearse retos, descubrir nuevos intereses o introducir pequeños cambios en el día a día puede ayudar a salir de la inercia y a recuperar una sensación de propósito. La curiosidad, cuando se mantiene con los años, se convierte en una herramienta para no quedarse anclado y para seguir encontrando motivos de ilusión.

La felicidad es una aspiración común, pero no siempre se alcanza a través de grandes decisiones. A menudo aparece en hábitos sencillos, en la capacidad de mantener la mente despierta y en la voluntad de seguir creciendo. Aprender algo nuevo, leer, escuchar, preguntar o abrirse a experiencias distintas puede convertirse en una forma de bienestar más profunda de lo que parece.

Las personas que nunca dejan de aprender encuentran en ese proceso una manera de alejarse de la monotonía. No se conforman con repetir siempre los mismos esquemas, sino que buscan nuevas formas de entender el mundo. Esa actitud no elimina los problemas, pero sí puede ayudar a afrontarlos con más recursos, más flexibilidad y una mirada menos limitada.

La felicidad, por tanto, también puede construirse desde la curiosidad. Mantener las ganas de saber, de mejorar y de descubrir permite sostener una relación más viva con el presente. Es una forma de recordar que siempre queda algo por aprender y que, incluso en etapas de incertidumbre, el conocimiento puede ser una fuente de alegría y equilibrio.

Estas son algunas frases sobre la felicidad que invitan a reflexionar sobre este sentimiento: