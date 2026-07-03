Arthur Brooks, catedrático de Harvard: «Las personas más felices son las que nunca dejan de aprender»
Toma nota de esta frase que define a las personas felices
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Las personas más felices no son necesariamente las que lo tienen todo resuelto, sino aquellas que conservan la curiosidad y no dejan de aprender. Arthur Brooks, catedrático de Harvard, ha reflexionado en varias ocasiones sobre la importancia de mantener vivo ese impulso por descubrir, formarse y actualizarse a lo largo de toda la vida. No se trata únicamente de acumular conocimientos durante los años de formación, sino de entender el aprendizaje como una actitud permanente.
Con el paso del tiempo, muchas personas tienden a instalarse en la rutina y a dar por cerrado su proceso de crecimiento. Sin embargo, seguir aprendiendo permite abrir nuevas perspectivas, afrontar mejor los cambios y mantener una relación más activa con la vida. La felicidad, en ese sentido, no depende sólo de las circunstancias externas, sino también de la forma en la que cada persona decide mirar lo que le ocurre y enfrentarse a lo que viene.
Arthur Brooks sitúa esa disposición a aprender como una de las claves para alcanzar una vida más plena. Plantearse retos, descubrir nuevos intereses o introducir pequeños cambios en el día a día puede ayudar a salir de la inercia y a recuperar una sensación de propósito. La curiosidad, cuando se mantiene con los años, se convierte en una herramienta para no quedarse anclado y para seguir encontrando motivos de ilusión.
La felicidad es una aspiración común, pero no siempre se alcanza a través de grandes decisiones. A menudo aparece en hábitos sencillos, en la capacidad de mantener la mente despierta y en la voluntad de seguir creciendo. Aprender algo nuevo, leer, escuchar, preguntar o abrirse a experiencias distintas puede convertirse en una forma de bienestar más profunda de lo que parece.
Las personas que nunca dejan de aprender encuentran en ese proceso una manera de alejarse de la monotonía. No se conforman con repetir siempre los mismos esquemas, sino que buscan nuevas formas de entender el mundo. Esa actitud no elimina los problemas, pero sí puede ayudar a afrontarlos con más recursos, más flexibilidad y una mirada menos limitada.
La felicidad, por tanto, también puede construirse desde la curiosidad. Mantener las ganas de saber, de mejorar y de descubrir permite sostener una relación más viva con el presente. Es una forma de recordar que siempre queda algo por aprender y que, incluso en etapas de incertidumbre, el conocimiento puede ser una fuente de alegría y equilibrio.
Estas son algunas frases sobre la felicidad que invitan a reflexionar sobre este sentimiento:
- Hay una sola forma de felicidad en la vida: amar y ser amado. George Sand.
- El éxito no es la clave de la felicidad. La felicidad es la clave del éxito. Si te gusta lo que estás haciendo, tendrás éxito. Herman Cain.
- Unas palabras amables, un libro cálido y una sonrisa honesta pueden hacer milagros. William Hazlit.
- La felicidad no es algo que se pospone, sino algo que se diseña para el presente. Jim Rohn.
- Mi felicidad no es el medio para cualquier fin. Ella es el final. Es tu propio objetivo. Es tu propio propósito. Ayn Rand.
- La felicidad es el significado y el propósito de la vida, todo el objetivo y el fin de la existencia humana. Aristóteles.
- El verdadero secreto de la felicidad consiste en exigir mucho de sí mismo y muy poco de los otros. Albert Guinon.
- La felicidad es una estación de parada en el camino entre lo demasiado y lo muy poco. Channing Pollock.
- La felicidad no está ahí fuera para que la encontremos, y la razón de eso es que está dentro de nosotros. Sonja Lyubomirsky.
- l placer que más raramente experimentamos es el que nos da mayor felicidad. Epicteto.
- La felicidad es algo que se practica, como el violín. John Lubbock.
- Es tan difícil de olvidar el dolor, pero es aún más difícil de recordar la dulzura. No tenemos ninguna cicatriz para mostrar la felicidad. Aprendemos tan poco de la paz. Chuck Palahniuk.
- La paz empieza con una sonrisa. Teresa de Calcuta.
- El tiempo que disfrutas perdiéndolo no es tiempo perdido. Marthe Troly-Curtin.
- Muy poco se necesita para hacer una vida feliz; está todo dentro de ti mismo en tu forma de pensar. Marco Aurelio.
- Escuché una vez una definición: La felicidad es salud y mala memoria ¡Ojalá lo hubiera oído antes!, porque es muy cierto. Audrey Hepburn.
- A veces tu alegría es la fuente de tu sonrisa, pero a veces tu sonrisa puede ser la fuente de tu alegría. Thich Nhat Hanh.
- Cuando eres fiel a ti mismo en lo que haces, cosas fascinantes ocurren. Deborah Norville.
- Si pasas la vida entera esperando a que amaine la tormenta, nunca podrás tomar el sol. Morris West.
- La vida te traerá dolor por sí misma. Tu responsabilidad es crear la alegría. Milton Erickson.