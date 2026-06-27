La curiosa palabra nórdica de felicidad que no tiene traducción posible en el español: la RAE ni se lo plantea

Hay palabras extranjeras muy fáciles de traducir, por lo que la Real Academia Española (RAE) las adapta al castellano sin ningún tipo de problema. Sin embargo, hay otras tan complejas que es imposible encontrar una voz equivalente.

Por ejemplo es lo que ocurre con la expresión danesa hygge. Esta palabra nórdica incluye el bienestar, la calma, la comodidad y toda una filosofía de vida que es imposible simplificar en español con un solo término en español.

Y es que hygge resume una filosofía de vida basada en crear ambientes cálidos, disfrutar de los placeres pequeños y bajar el ritmo. Una taza caliente, un libro, una manta o una conversación tranquila pueden explicar mejor la palabra que cualquier definición cerrada.

La palabra nórdica sobre el bienestar que la RAE no puede traducir al español

Muchas veces los españoles nos sorprendemos por el ritmo de vida de Dinamarca y el gusto por el descanso. De hecho forma parte de una filosofía que podríamos resumir con la palabra nórdica hygge.

Para la RAE buscar un equivalente en español es casi imposible porque la palabra danesa mezcla la sensación, el ambiente y la actitud en un mismo concepto.

Hay términos que se acercan, como acogedor, confortable, íntimo o placentero. Sin embargo, todos se quedan a medio camino, porque hygge no describe sólo un lugar bonito ni una tarde agradable.

También incluye una forma de mirar lo cotidiano, una auténtica filosofía de vida. La idea no es buscar una felicidad espectacular, sino reconocer que algunos momentos sencillos ya contienen suficiente bienestar.

Es decir, la duda no es ortográfica entre el danés y el español, sino que el problema es un concepto cultural que para definirlo en nuestro idioma requeriríamos de muchas más palabras.

Y es que hygge nos habla de una calma doméstica y compartida. Por ejemplo, sirve para una habitación con luz suave, una bebida caliente entre las manos, una charla sin prisas o la sensación de estar a salvo en un espacio tranquilo.

La RAE cometería un error: ‘hygge’ no equivale a ‘comodidad’ en español

Algunos han propuesto como alternativa en español la palabra comodidad, pero si hygge se tradujera así, perdería una parte indispensable. El término también tiene una dimensión social en el sentido de pasar tiempo de calidad con amigos cercanos o con la familia.

No se trata de montar una reunión enorme ni de tener una agenda cargada de eventos. La escena que define este concepto nórdico es más íntima. Por ejemplo, una conversación con calma, confianza, cercanía y una sensación de tiempo no apresurado.

Por que hygge une espacio y vínculo. Una casa puede ser acogedora, pero el concepto se completa cuando ese ambiente permite hablar, escuchar y compartir sin presión.

De hecho, su atractivo está en que no exige grandes cambios. Puede empezar por ordenar un rincón, preparar una bebida caliente, leer un rato o cocinar sin mirar constantemente el reloj.

Cómo puedes practicar el concepto nórdico de ‘hygge’ en casa y en tu vida diaria

Hygge empieza por el ambiente en casa y no tiene nada que ver con decoraciones caras. Por ejemplo, con velas, lámparas cálidas y rincones sin exceso de ruido visual ayudan a construir esa sensación de refugio.

Un rincón de lectura puede ser una forma muy sencilla de llevarlo a casa. Basta con un asiento tranquilo, una luz amable y un espacio que no obligue a estar pendiente del móvil.

En tu rutina diaria también puedes aplicarlo. Basta con tomarse la vida con un poco más de calma, tomarse un té sin prisa, dar un paseo con tranquilidad o cocinar algo sencillo.