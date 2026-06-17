Todos pensamos que están bien dichas y es un error: las palabras en español que casi todos pronunciamos mal

El español es una de las lenguas más habladas del mundo. Según los datos recogidos en «El español en el mundo 2023», anuario del Instituto Cervantes, alrededor del 7,5 % de la población mundial utiliza este idioma. En total, se estima que 599.405.122 personas hablan español, ya sea como lengua materna, segunda lengua o idioma extranjero. Sin embargo, incluso los propios hablantes nativos escriben o pronuncian mal ciertas palabras, como fregasuelos.

Los expertos insisten en que la lectura es una actividad fundamental para evitar confusiones a la hora de escribir o hablar, ya que tiene un amplio abanico de beneficios lingúisticos. A través de la lectura, el cerebro se estimula, se fomenta la imaginación y la creatividad, se amplía el conocimiento y se mejora la concentración.

Las palabras en español que pronunciamos mal

Algunas de las palabras que más dudas generan al pronunciarlas o escribirlas son «prever», que con frecuencia se confunde con la forma incorrecta «preveer»; «friegasuelos», que muchas personas simplifican como «fregasuelos» por influencia de las distintas formas del verbo fregar; y «surrealista», término que a menudo se escribe erróneamente como «subrealista» debido a la semejanza entre los prefijos sur- y sub-.

Prever y preveer

Según el Diccionario de la lengua española, de la Real Academia Española (RAE), prever significa «ver con anticipación», «conocer, conjeturar por algunas señales o indicios lo que ha de suceder» y «disponer o preparar medios contra futuras contingencias», y prevenir, «preparar, aparejar y disponer con anticipación lo necesario para un fin» o «prever, ver, conocer de antemano o con anticipación un daño o perjuicio».

Tal como indica el Diccionario panhispánico de dudas, «el verbo prever se conjuga como ver, de modo que, al conjugarlo, las formas adecuadas son prever, previó, previendo, etc., no preveer, preveyó ni preveyendo: «El plan de desescalada hace prever que no lleguemos a la nueva normalidad hasta principios de julio» no «El plan de desescalada hace preveer que no lleguemos a la nueva normalidad hasta principios de julio».

Aunque las formas ve y ven no llevan tilde por tratarse de monosílabos, prevé y prevén sí deben escribirse con acento gráfico. Son palabras agudas terminadas en vocal y en n, respectivamente: «Sólo se puede salir de casa por causa mayor o las que se prevén en el decreto».

Friegasuelos

Según la RAE, friegasuelos es un «sustantivo masculino que significa «producto o aparato para fregar el suelo»: «Por mucho que limpiara la casa con friegasuelos, lejías y amoniaco, aquel horror ya no se despegaría nunca de las paredes»». Asimismo, señala que «debe evitarse la forma ⊗fregasuelos, ya que este sustantivo se ha formado con la tercera persona del singular del presente de indicativo del verbo fregar, que es friega y no frega».

Un estudio reciente confirma que el español es el segundo idioma más rápido del mundo, solo por detrás del japonés. Según una investigación de la Universidad de Lyon, tanto el español como el japonés transmiten una menor cantidad de información por sílaba. Esta rapidez al hablar favorece ciertos fenómenos de simplificación en el lenguaje cotidiano; algunas personas omiten sonidos o vocales en determinadas palabras y expresiones, diciendo, por ejemplo, «fregasuelos» en lugar de «friegasuelos», una variante muy extendida en el habla coloquial, aunque la forma correcta es la que conserva el diptongo.

Surrealista

Tanto cuando significa «irracional o absurdo» como cuando alude a aquello relacionado con el surrealismo, la forma adecuada es surrealista, escrita con doble erre. La variante con be, bastante frecuente en algunos usos, puede deberse a la confusión entre el prefijo francés sur- («sobre») y el prefijo sub- («debajo de»).

Sin embargo, el término surrealismo, del que deriva surrealista, procede del francés surréalisme, nombre del movimiento artístico y literario que busca trascender la realidad mediante la exploración de lo irracional, lo onírico y el subconsciente. Por ello, las formas correctas en español son surrealismo y surrealista.

Surrealismo

Procedente del francés surréalisme, este término da nombre al movimiento artístico y literario surgido en Francia a comienzos del siglo XX, caracterizado por otorgar protagonismo al inconsciente y a lo irracional. Aunque el prefijo francés «sur-» tiene equivalentes en español como «sobre-«, «super-» o «supra-«, y de ahí surgen variantes como sobrerrealismo, superrealismo o suprarrealismo, la forma surrealismo es la que se ha consolidado de manera clara en todo el ámbito hispanohablante y, por ello, resulta la más recomendable. Lo mismo sucede con surrealista, frente a las alternativas sobrerrealista, superrealista y suprarrealista.

Finalmente, a modo de curiosidad, cabe señalar que el primer documento relacionado con el castellano del que se tiene constancia data del año 959. Fue redactado por un monje del monasterio de San Justo y San Pastor, en La Rozuela, quien anotó algunas de las primeras palabras conocidas escritas en romance castellano al elaborar una relación de víveres y entregas de queso. Por esta razón, el texto recibe el nombre de «Nodicia de Kesos».