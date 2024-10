No está en la RAE pero todos sabemos cual es: la palabra que usamos en España todo el rato

La Real Academia Española (RAE) es la entidad responsable de regular y preservar el idioma español, fundándose en 1713 con la misión de promover la unidad y el correcto uso del español en los países hispanohablantes. El léxico es vasto, con más de 100.000 palabras reconocidas oficialmente, y algunas estimaciones sugieren que el número total podría superar las 250.000 si se incluyen variantes y términos técnicos. Sin embargo, muchas de las palabras que usamos diariamente no están necesariamente incluidas en el diccionario de la RAE.

A menudo, los hablantes incorporan jerga, términos informales y neologismos que reflejan la evolución del lenguaje y la cultura contemporánea. Aunque estas palabras no cuenten con la aprobación formal de la RAE, son parte integral de nuestra comunicación cotidiana y demuestran la naturaleza dinámica del idioma. Este fenómeno resalta que el español es un organismo vivo que se adapta a los cambios sociales y tecnológicos. Así, mientras la RAE establece normas y directrices, no puede limitar la creatividad y la diversidad del lenguaje en uso. Las palabras que utilizamos a diario, aunque no estén en el diccionario, son un testimonio de la riqueza y vitalidad del español, evidenciando su capacidad para transformarse y enriquecer nuestra forma de comunicarnos.

La palabra que utilizamos a diario y la RAE no acepta

El español es un idioma rico en vocabulario, que incluye términos utilizados a diario por muchas personas, pero que, curiosamente, no tienen el respaldo de la RAE. Este fenómeno genera sorpresa y discusión sobre los criterios que utiliza la RAE para decidir qué palabras se incluyen en su diccionario.

Un ejemplo notable es el término «Alcalá», ampliamente reconocido en nombres de localidades y apellidos en España. Sin embargo, a pesar de su popularidad y su significado histórico, «Alcalá» no está registrado oficialmente, lo que contrasta con la inclusión de otros términos de origen árabe, como «Alcázar», que sí figura en el léxico académico.

La palabra «Alcalá», que proviene del árabe «al-qal’a», significa «el castillo» y ha perdurado a lo largo de la historia española, apareciendo en el nombre en localidades como Alcalá de Henares y Alcalá la Real. Además de su uso como nombre de ciudad, también se encuentra en numerosos apellidos, reflejando su presencia en la cultura y geografía españolas.

El español cuenta con muchas palabras de origen árabe, resultado de la influencia musulmana en la península ibérica durante la Edad Media. Se estima que más de 4.000 palabras en español provienen del árabe, muchas de las cuales se integraron en el idioma durante el periodo de Al-Ándalus. Términos comunes incluyen «aceituna» (de zaytūna), que significa oliva, «azúcar» (sukkar), y «almohada» (al-mukhada), que se refiere a un cojín para descansar la cabeza. Otros ejemplos son «alquimia» (al-kīmiyā), que se relaciona con la ciencia de la transformación de materiales, y «algodón» (al-quṭun), que describe la fibra de esta planta.

Estos vocablos no sólo enriquecen el léxico español, sino que también atestiguan la rica historia cultural y lingüística de España. Sin embargo, la omisión de «Alcalá» en el diccionario de la RAE plantea dudas sobre la inclusión de otras palabras de origen árabe que, aunque son de uso cotidiano, no han sido reconocidas formalmente.

Nuevas palabras del diccionario

A finales de 2023, la RAE presentó la 23.7 edición digital de su Diccionario de la Lengua Española (DLE), que incluye una variedad de nuevas palabras y términos actualizados. En esta actualización, se añadieron 4.381 entradas que reflejan la riqueza y diversidad del español, incorporando términos de diferentes campos como la gastronomía, el cine y la medicina. Palabras como «alien», «chundachunda», «balconing», «VAR», y «perreo» son algunos ejemplos de los nuevos vocablos que ahora forman parte del diccionario.

Además, términos como «aquaplaning», «oscarizar» y «sexting» muestran cómo el español se adapta y evoluciona constantemente, absorbiendo influencias contemporáneas y técnicas. La inclusión de expresiones como «fila cero» y «masa madre» también destaca la atención a las nuevas realidades sociales y culturales que el idioma refleja.

La actualización no sólo añadió nuevos términos, sino que también modificó definiciones existentes para hacerlas más precisas y accesibles. Por ejemplo, la palabra «tóxico» ahora se aplica tanto a sustancias químicas como a relaciones personales dañinas. El director de la RAE, Santiago Muñoz Machado, y la responsable del Instituto de Lexicografía, Elena Zamora, explicaron que la incorporación de estas palabras depende de su uso generalizado en el lenguaje cotidiano.

Entre las novedades relacionadas con la sexualidad y el género se encuentran términos como «no binario» y «disforia de género», que reflejan un creciente reconocimiento de la diversidad. Esta edición también presentó por primera vez una función de búsqueda de antónimos y sinónimos, enriqueciendo aún más el contenido del DLE. Con un total de 42.882 sinónimos y 9.790 antónimos, el diccionario se convierte en una herramienta aún más valiosa para los hablantes de español que buscan expandir su vocabulario y entender mejor las sutilezas del idioma.