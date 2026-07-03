Sarah y Judith Andic, las grandes desconocidas de la familia Mango: así son las hijas menores de Isak Andic

El caso de la muerte de Isak Andic continúa acaparando titulares. La investigación judicial sigue avanzando y, en los últimos días, varias personas del entorno más cercano del fundador de Mango han comparecido ante la jueza encargada de esclarecer los hechos. Entre ellas, se encuentra María Julia L., terapeuta del empresario, cuyo testimonio ha sido considerado especialmente relevante por la estrecha relación profesional y personal que mantenía con Andic. Pocos días después ha sido el turno de Judith y Sarah Andic, las hijas menores del empresario, quienes se han desplazado este viernes hasta los juzgados para responder a las preguntas de los letrados.

Ambas han acudido acompañadas de sus respectivas abogadas, luciendo unas gafas de sol que han sido interpretadas por muchos como un gesto de querer seguir preservando el perfil bajo que las ha caracterizado desde que se conoció el fallecimiento de su padre. Es por ello por lo que han preferido evitar hacer declaraciones a los medios a su llegada y a su salida de la sede judicial. Sin embargo, su presencia delante de las cámaras no ha pasado desapercibida, ya que su discreción en los últimos meses ha despertado un gran interés por conocer realmente quiénes son, cómo ha sido su trayectoria y qué papel desempeñan dentro del ámbito familiar.

No son muchos los datos que se conocen sobre sus vidas. Cuando falleció, Isak Andic mantenía una relación sentimental con Estefanía Knuth, pero anteriormente estuvo casado con Neus Raig Tarragó. Fruto de su matrimonio nacieron sus tres hijos, Jonathan, Judith y Sarah y, a diferencia del primero, sus dos hijas pequeñas siempre han preferido no llamar la atención de cara a la esfera pública, aunque lo cierto es que las dos están ligadas a Mango, la empresa familiar.

Judith, la mediana de los tres hermanos, estudió Moda en el Instituto Europeo di Design. Más tarde se incorporó al departamento de arte y diseño de Mango, consiguiendo después el puesto de vicepresidenta de Mango MNG Holding. Además, también es vocal y apoderada de Punta Na Holding S.A. En cuanto a su vida personal se refiere, vive en Barcelona junto a Fernando, su marido. No obstante, se desconoce si han formado una familia o si, por el contrario, no han dado el paso aún de tener hijos.

Por su parte, Sarah es la hija pequeña del empresario fallecido. Estudió gestión de empresas de moda en el Instituto Marangoni de Londres y en la Escuela Parsons de Nueva York. Fundó su propia sociedad patrimonial, Kiwi Capital y, al igual que sus hermanos, también participa activamente en Mango. Su pareja se llama Guillermo, pero tampoco ha salido a la luz si tienen hijos en común, así como tampoco se conoce nada sobre su historia de amor.