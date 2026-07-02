La terapeuta de la familia Andic trató a los Urdangarin durante la crisis del caso Nóos: «Les ayudó a aceptar»

La investigación por la muerte de Isak Andic, fundador de Mango, continúa acaparando titulares. Este martes, 30 de junio, María Julia L., terapeuta de la familia del empresario, ha testificado ante la jueza que investiga el caso durante tres largas horas, presionada y angustiada por la presencia de la prensa, según lo publicado. Se trata de una persona clave en el trágico suceso, ya que trabajaba con Isak en la relación que mantenía con su hijo Jonathan, ahora acusado de homicidio. En medio del revuelo mediático, y más allá de sus declaraciones, lo cierto es que la mencionada se ha situado en el centro de todas las miradas por su pasado profesional. Y es que antes de trabajar para el clan Andic, lo hizo para los Urdangarin-Borbón.

Así lo ha confirmado Luis Pliego durante la última emisión de El verano se mueve, el nuevo programa de la parrilla de las tardes de Telecinco, asegurando que Iñaki y Cristina recurrieron a sus servicios cuando estalló el escándalo del caso Nóos, la trama de corrupción por la que Iñaki Urdangarin ingresó en prisión acusado de malversación, prevaricación, fraude a la administración, tráfico de influencias y delitos fiscales.

Según ha apuntado el periodista, cuando salió a la luz el caso, la familia tuvo que encajar no solo el escándalo público que supuso, sino también la pena de cárcel que tuvo que cumplir el ex duque de Palma. «Era una familia que lo había tenido todo en Barcelona y que paseaba por las calles y les piropeaban. Y luego empezaron a insultarlos por la calle […] Los niños salían del colegio y tenían a la prensa en la puerta», detallaba Pliego. Fue entonces cuando acudieron a María Julia, quien, según el periodista, «hizo un trabajo para que la familia pudiera llevar unida ese conflicto que estaban viviendo y que los hijos pudieran aceptar que su padre iba a ser juzgado por algo bastante grave que podía llevarlo a la cárcel».

Entrando en mayores detalles sobre su trayectoria, el director de la revista Lecturas contaba que María Julia no ejercía como psicóloga, sino como coach, y que estaba especializada en temas de trasfondo económico y de la alta sociedad. «Os recuerdo que el palacete que los Urdangarin tuvieron que abandonar les costó como unos 10 millones de euros. Es decir, alta sociedad. […] Ellos eran la alta sociedad de Pedralbes de Barcelona», recalcaba. En cuanto a su faceta más personal, María Julia es de padre alemán y madre ecuatoriana y aunque no está colegiada en España, ha conseguido trabajar para algunas de las familias más importantes de la burguesía catalana.