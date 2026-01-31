Si te gustó ‘El cuento de la criada’ hay novedades sobre el estreno de su secuela ‘Los testamentos’

Estrenada hace más de un lustro, El cuento de la criada se despidió de su audiencia el pasado 2025 con su sexta temporada. Pero como con toda franquicia de éxito, en Hulu ya desarrollan una secuela oficial que dará un salto temporal de 15 años y que llevará por título Los testamentos. La noticia no puede ser más estimulante para los fans, pues detrás del proyecto vuelve a estar Bruce Miller, showrunner oficial de la serie matriz y Mike Barker, uno de los realizadores que se encargaron de dirigir varios episodios de la distopía escrita por Margaret Atwood. Ahora bien ¿de qué trata realmente esta continuación? ¿cuándo se estrenará? ¿aparece algún personaje que conozcamos o el reparto será completamente nuevo?

Ganadora de dos Globos de Oro y nueve premios Emmy, El cuento de la criada bien podría entrar en cualquier top de mejores series del presente siglo. Porque el trabajo de Miller no sólo modernizo el material primigenio de Atwood, sino que además logró profundizar en él, aprovechando la tendencia creciente del discurso contra el patriarcado y el empoderamiento femenino contra la opresión. Temas que hoy, son el pan de cada día en las narrativas ficcionales, llegando a ser dinámicas ya un tanto trilladas para la audiencia. Y ese será precisamente el mayor reto de Los testamentos. El de seguir enganchando a un público que tras seis temporadas, quizás está un tanto saturado del régimen fundamentalista de Giliad.

‘Los testamentos’: sinopsis y reparto

Como ya hemos adelantado, Los testamentos se situará cronológicamente 15 años después de los acontecimientos finales del capítulo final de El cuento de la criada. Partiendo de las perspectivas de tres personajes; la tía Lydia, Agnes y Daisy.

A la primera ya la conocimos en la serie original, mientras que las otras dos serán roles completamente nuevos. Agnes es una chica que ha crecido bajo la protección de las élites de Gilead, pero que ahora comienza a dudar de su puesto como futura esposa en el opresor estado. Por último, Daisy es una adolescente que vive en Canadá con un pasado vinculado a Gilead. Lo que la lleva a colaborar en la resistencia contra el lugar fundado por los Hijos de Jacob.

A diferencia de la serie inicial, según la información compartida por Variety, Los testamentos será una especie de coming of age centrado en la transición a la adultez de sus jóvenes protagonistas.

En el reparto, además de a Ann Dowd regresando a su papel de la tía Lydia, encontramos a nuevas actrices como Rowan Blanchard, Amy Seimetz, Lucy Halliday y Chase Infiniti, a la que todos recordarán por su magnífico papel en la reciente Una batalla tras otra.

¿Cuándo se estrena?

Tras meses de incertidumbre, por fin Hulu ha revelado que el próximo 8 de abril lanzará los tres primeros episodios de Los testamentos. A partir de aquí, tendremos un capitulo semanal hasta cerrar con 10 capítulos, la primera temporada. En España, la serie podrá verse a través de Disney Plus.