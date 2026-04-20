España está dispuesta a sustituir la fragata Santa María por la F-110 y ahora quiere que tengan 48 celdas de lanzamiento vertical en la eslora

España sustituirá la antigua fragata Santa María (F-80) con las nuevas fragatas F-110, a las que se quiere elevar la capacidad hasta las 48 celdas. Para ello, el Gobierno ha hecho inversión de 443 millones para rediseñar las cinco fragatas F-110 que están renovándose en Navantia Ferrol. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la renovación española de la fragata Santa María y las características principales de las fragatas F-110, que saldrán al agua en los próximos meses.

La Armada quiere que algunas de las nuevas fragatas F-110 tengan 48 celdas de lanzamiento vertical. En un principio, estaba previsto que la sustituta de la fragata Santa María tuviera entre 16 y 32 celdas verticales y la idea del Ministerio de Defensa pasa por incorporar hasta 48 celdas vistas pensando en posibles situaciones de combate de alto nivel. El gran objetivo ahora de los profesionales de Navantia Ferrol es poder incorporar un mayor número de celdas a esas fragatas sin romper el equilibrio del buque, algo que parece asumible, ya que se pensó en ello en la creación de la base.

Así es la fragata F-110

«Las fragatas F-110 se conciben como una escolta multipropósito, de capacidad oceánica, pero con sensores y armas especialmente optimizadas para operar en el litoral. Como escolta polivalente, está diseñado para actuar con éxito en escenarios de alta intensidad en todas las áreas principales del combate naval», informa en su página web el Ministerio de Defensa en el espacio donde se rinde tributo a ese programa F-110 que va a «permitir disponer de una serie de buques de superficie equipados con sistemas de armas y sensores de última generación y elevadas prestaciones».

Este nuevo buque dispondrá de un espacio multimisión que le permitirá embarcar diferentes sistemas, equipos y personal específico. «Asimismo, el programa F-110 persigue incrementar las capacidades nacionales del sector industrial de defensa. Para ello se va a tratar de alcanzar el mayor nivel de nacionalización posible en el buque, incluyendo tanto su construcción como el suministro de equipos y sistemas», informa el Ministerio de Defensa. Las características de las nuevas fragatas F-110 son las siguientes:

Eslora total: 145 metros.

Manga: 18,6 metros.

Velocidad máxima: 26 km.

Velocidad crucero: 17 km.

Desplazamiento: 6.300 toneladas.

Así que, según informó InfoDefensa, desde la Armada piensan que las 16 celdas de lanzamiento vertical se pueden quedar cortas y se está estudiando ampliarlas hasta las 48 celdas, lo que daría a estas fragatas mayor capacidad para afrontar enfrentamientos más importantes que pueden venir en el futuro.

Adiós a la fragata Santa María

Estas nuevas fragatas F-110 llegan para sustituir a la clásica fragata Santa María, conocida como la clase F-80, que es una clase de seis fragatas que la Armada tiene en circulación desde diciembre de 1986. Después de cuarenta años al servicio de España y haciendo historia tras ser el primer buque español en realizar una misión internacional, esta flota será jubilada próximamente para dar entrada a las nuevas F-110 que se siguen fabricando en Navantia Ferrol.

La gran duda ahora está en si incorporar nuevas celdas a estas fragatas pensando en amenazas futuras que le puedan venir a nuestro país. De momento, el Gobierno aprobó la construcción de esta nueva remesa de fragatas en 2019; en 2022 se inició la construcción de la primera unidad y en 2025 fue botada la Bonifaz (F-111), cuyo servicio activo será a partir del año 2028 con el objetivo de cumplir labores de escolta y seguridad en operaciones de intensidad alta. A partir de 2028, la Armada recibirá una fragata al año hasta completar las cinco F-110, algunas de las cuales podrán llegar a tener 48 celdas para enfrentarse a amenazas futuras.