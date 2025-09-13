No vas a ver nada mejor: la película de Netflix que es lo más visto y te va a encantar si eres fan humor negro

Si eres de los que les encantan las ficciones en las que se mezclan los asesinatos con el humor negro, seguro que da a encantar esta película que se puede ver en Netflix: El club del crimen de los jueves. Una original cinta dirigida por Chris Columbus a partir de un guion de Katy Brand y Suzanne Heathcote que está basada en la novela homónima de Richard Osman de 2020. Cuenta la historia de cuatro jubilados, Elizabeth, Joyce, Ibrahim y Ron, los cuales viven en la residencia de lujo Cooper’s Chase y dedican su tiempo libre a investigar casos de asesinatos sin resolver. Todo cambia cuando el día que un promotor inmobiliario del complejo residencial es asesinado y se convierten en detectives aficionados de un caso real. A medida que avanza la investigación los cuatro improvisados detectives se van topando con un pasado lleno de secretos y mentiras.

Esta comedia de misterio nos recuerda a la serie Un asesinato en el edificio en la que tres de sus vecinos también deciden convertirse en improvisados detectives o la película puñales por la espalda. Este tipo de películas combinan la investigación del crimen con el humor negro de los diálogos entre sus protagonistas. El club del crimen de los jueves se estrenó en Netflix el 28 de agosto y ya está liderando el Top10 de las películas más vistas en España. Una película sorprende por la buena interpretación de sus protagonistas entre los que se encuentran actores tan conocidos como Helen Mirren, Ben Kingsley y Pierce Brosnan.

¿De qué trata la película El club de los jueves?

Elizabeth, Joyce, Ibrahim y Ron, cuatro jubilados que viven en la residencia de lujo Cooper’s Chase y se entretienen investigando casos de asesinatos que no se han resuelto. Elizabeth (Helen Mirren) es una oficial retirada del MI6, Ron (Pierce Brosnan), un líder sindical retirado, Ibrahim (Ben Kingsley) es un psiquiatra jubilado y Joyce (Celia Imrie), una enfermera jubilada.

Los cuatro pasan los días en esta residencia y todo cambia para este improvisado grupo cuando aparece muerto Tony Curran, un promotor inmobiliario del complejo residencial Los cuatro jubilados comenzarán a investigar un asesinato real y sus sospechan caen en Ian Ventham, un ambicioso hombre de negocios. Al mismo tiempo este club del crimen de los jueves decide investigar un misterio del pasado relacionado con la muerte de Angela Hughes en los años 70 y el asesinato de su novio, Peter Mercer.

Una original película que ha sorprendido a los usuarios de Netflix que ya están preguntando en las redes sociales si habrá una secuela. Hay que tener en cuenta de la saga literaria de Richard Osman ya se han publicado las novelas El hombre que murió dos veces, La bala que falló y El último diablo en morir. Además, la película El club del crimen de los jueves deja el final abierto y, aunque no hay ninguna confirmación oficial, hay posibilidades de que pronto se anuncie una segunda cinta protagonizada por los integrantes de El club del crimen de los jueves.

El reparto de esta original película

Los cuatro actores protagonistas de esta película son los actores Helen Mirren que interpreta el papel de Elizabeth, una oficial retirada del MI6, Pierce Brosnan el de Ron, un líder sindical retirado, Ben Kingsley el de Ibrahim, un psiquiatra jubilado y Celia Imrie el de Joyce, una enfermera jubilada. Además, tienen un papel de peso los actores Naomi Ackie que interpreta a Donna De Freitas, una oficial de policía local y Daniel Mays al inspector jefe Chris Hudson, el oficial investigador principal, superior de De Freitas.

En el reparto de esta película están también los actores Henry Lloyd-Hughes como Bogdan, Tom Ellis como Jason, el famoso hijo exboxeador de Ron, David Tennant como Ian Ventham, un ambicioso hombre de negocios, Jonathan Pryce como Stephen, el marido de Elizabeth, Paul Freeman como John, Geoff Bell como Tony Curran, el socio comercial de Ian cuyo asesinato tienen que resolver, Ingrid Oliver como Joanna, la hija de Joyce, administradora de fondos de cobertura, Joseph Marcell como el padre Mackie, un sacerdote católico retirado, Ruth Sheen como la tía Maud y Richard E. Grant como el criminal Bobby Tanner.

La película El club del crimen de los jueves es una buena opción para los que están buscando una ficción que combina el misterio, los asesinatos y el humor negro de los protagonistas. Esta interesante cinta mantiene el suspense desde los primeros minutos de la película hasta el final y sorprende por la excelente interpretación de los cuatro actores protagonistas Helen Mirren, Pierce Brosnan, Ben Kingsley y Celia Imrie. Una película entretenida perfecta para pasar una tarde aburrida de este mes de septiembre.