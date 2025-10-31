Consulta el horario y el canal de televisión para ver en directo el Atlético de Madrid - Sevilla de la Liga El Atlético de Madrid - Sevilla es de la jornada 11 de la Liga y se jugará en el Metropolitano El Atlético ganó hace unos días al Betis y espera hacer lo propio con el Sevilla

El Atlético de Madrid y el Sevilla se ven las caras en uno de los partidazos de la jornada 11 de la Liga. El Metropolitano será el punto de encuentro entre dos clubes históricos de nuestro país que, sin duda, lo darán todo sobre el terreno de juego para llevarse los tres puntos. A continuación te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo todo lo que suceda en este apasionante encuentro entre colchoneros e hispalenses.

Cuándo se juega el partido de Liga Atlético de Madrid – Sevilla

El Atlético de Madrid recibe en el Metropolitano la visita del Sevilla para jugar el partido que corresponde a la jornada 11 de la Liga. Los pupilos del Cholo Simeone consiguieron el pasado lunes su primera victoria a domicilio de la temporada, por lo que tienen la moral por las nubes y esperan que haya sido un punto inflexión de cara al futuro. Ahora se enfrentan a un siempre complicado rival, por lo que el feudo colchonero será el escenario de un duelo apasionante entre dos clásicos del fútbol español y con un cara a cara en los banquillos que suscita bastante morbo debido a la amistad del entrenador rojiblanco con Matías Almeyda.

Horario del Atlético de Madrid – Sevilla de la Liga

La Liga ha programado este apasionante Atlético de Madrid – Sevilla que corresponde a la jornada 11 del campeonato de nuestro país para este sábado 1 de noviembre. El organismo que dirige Javier Tebas ha fijado este clásico de dos equipos españoles en el horario de las 16:15 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera que todo transcurra con total normalidad en la previa entre los aficionados para que no se produzcan incidentes y que el choque pueda arrancar de manera puntual en el Metropolitano.

Dónde ver el Atlético de Madrid vs Sevilla en televisión y en vivo online

Uno de los medios de comunicación que se hizo con una parte de los derechos televisivos para retransmitir en nuestro país una parte del campeonato nacional español fue Dazn. Este Atlético de Madrid – Sevilla que corresponde a la jornada 11 de la Liga se podrá ver en directo por televisión a través del canal que Dazn tiene en diferentes operadores. Hay que recordar que se trata de un canal de pago, por lo que todos los que quieran disfrutar de este partidazo entre colchoneros e hispalenses que se juega en el Metropolitano tendrán que estar suscritos.

Además, todos aquellos aficionados del conjunto rojiblanco, del cuadro de Nervión y los amantes del fútbol español en general también podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Atlético de Madrid – Sevilla de la jornada 11 de la Liga mediante la aplicación de Dazn. Esta app se puede descargar para su uso en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también estará disponible la página web de este medio para que sus clientes puedan acceder con ella a través de un ordenador y así no perderse ni un detalle de lo que suceda en el Metropolitano.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO encontrarás la mejor información sobre todo lo que suceda en la previa de este clásico del fútbol español que ha caído en la jornada 11 de la Liga. Cuando se escuche el pitido final en el Metropolitano publicaremos la crónica del Atlético de Madrid – Sevilla y también compartiremos las reacciones relevantes que se produzcan en la capital de España.

Dónde escuchar por radio en directo el Atlético de Madrid – Sevilla

Todos los aficionados de estos dos históricos de nuestro fútbol que no puedan ver en directo o en streaming y en vivo online el Atlético de Madrid – Sevilla de la jornada 11 de la Liga deben saber que podrán escuchar el partido por la radio gratis. Emisoras como Cope, la Ser, Radio Marca, RNE u Onda Cero conectarán con el Metropolitano para narrar el minuto a minuto de todo lo que esté sucediendo en el feudo colchonero.

Dónde se juega y quién es el árbitro del Atlético de Madrid – Sevilla

El Estadio Metropolitano, situado en el distrito capitalino de San Blas – Canillejas, será el campo donde se dispute este apasionante duelo entre el Atlético de Madrid y el Sevilla que corresponde a la jornada 11 de la Liga. Este recinto se convirtió en la casa de todos los rojiblancos en 2017 después de que dejaran atrás el mítico Vicente Calderón. Tiene una capacidad para recibir a 70.000 espectadores y se espera que este sábado haya un lleno absoluto y un ambientazo en este estadio que es una de las sedes del Mundial de 2030 que España organizará junto a Portugal y Marruecos.

El Comité Técnico de Árbitros ha designado al colegiado Francisco Hernández Maeso para que dirija la contienda Atlético de Madrid – Sevilla de la jornada 11 de la Liga. Al frente del VAR estará Javier Iglesias Villanueva, por lo que tendrá que analizar todas las acciones polémicas que se produzcan sobre el verde del Metropolitano para, en el caso de estimarlo oportuno, avisar a su compañero y recomendarle que vaya a revisar la jugada al monitor que estará situado entre los dos banquillos.