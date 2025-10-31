A qué hora es el Real Sociedad contra el Athletic y dónde ver el derbi vasco en directo gratis por televisión

La Real Sociedad y el Athletic Club se ven las caras en el Reale Arena en lo que va a ser un derbi vasco apasionante, con un ambientazo en las gradas y con polémica y tensión sobre el verde. Sin duda, es uno de los grandes partidos de la jornada 11 de la Liga. A continuación te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo este partidazo.

Cuándo juega la Real Sociedad contra el Athletic Club el derbi vasco de la Liga

La Real Sociedad recibe en el Reale Arena al Athletic Club para jugar el partido que corresponde a la jornada 11 de la Liga. Los donostiarras están cerca de los puestos de descenso, por lo que necesitan ganar y, de paso, darle una alegría a sus aficionados. Por su parte, los rojiblancos están en la mitad de la clasificación, por lo que también intentarán dar la sorpresa para acercarse a los puestos que permiten jugar competiciones europeas.

Horario del Real Sociedad – Athletic de la Liga

La Liga ha programado este apasionante derbi vasco entre la Real Sociedad y el Athletic Club que corresponde a la jornada 11 de la Liga para este sábado 1 de noviembre. La patronal que preside Javier Tebas ha fijado este partidazo en el horario de las 18:30 horas, una menos en las Islas Canarias. Todo debería transcurrir con total normalidad en la previa entre las aficiones y todos esperan que no haya problemas en los aledaños para que el balón ruede de manera puntual en el Reale Arena.

Dónde ver el Real Sociedad vs Athletic en televisión y en vivo online

Movistar+ fue uno de los dos medios de comunicación que compraron una parte de los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en nuestro país diferentes partidos del campeonato español. Este Real Sociedad – Athletic Club de la jornada 11 de la Liga se podrá ver por televisión en directo a través de los canales Movistar+ Plus y Movistar la Liga. El primero de ellos está en el paquete básico de este operador que es de pago y el segundo de ellos forma parte del paquete que incluye el fútbol español.

Además, todos aquellos aficionados del cuadro donostiarra, del bilbaíno y los seguidores del fútbol español en general también podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Real Sociedad – Athletic Club que corresponde a la jornada 11 de la Liga mediante la aplicación de Movistar+. Esta app está disponible para ser descargada en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también estará disponible la página web de este medio para que todos sus clientes puedan acceder con un ordenador y disfrutar de todo lo que suceda en el Reale Arena.

Dónde escuchar por radio en directo el Real Sociedad – Athletic de la Liga

Los aficionados de ambos conjuntos que no puedan ver por televisión en directo o en streaming y en vivo online este derbi vasco de la jornada 11 de la Liga deben saber que podrán escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, Radio Marca, la Ser, Onda Cero o RNE conectarán con el Reale Arena para narrar el minuto a minuto con todo tipo de detalles lo que suceda en este Real Sociedad – Athletic Club.

Dónde se juega y quién es el árbitro del Real Sociedad – Athletic

El Real Arena, ubicado en el barrio de Amara y conocido anteriormente como Anoeta, será el escenario donde se celebre este apasionante derbi vasco entre la Real Sociedad y el Athletic Club que corresponde a la jornada 11 de la Liga. Este campo fue inaugurado en 1993 y tiene un aforo para unas 40.000 personas, esperándose un ambientazo y un lleno absoluto para intentar animar a los suyos en este duelo contra el eterno rival.

El Comité Técnico de Árbitros ha designado al colegiado José Luis Munuera Montero para que dirija la contienda de la Real Sociedad contra el Athletic Club de la jornada 11 de la Liga. Pablo González Fuertes será el responsable de controlar el VAR durante el derbi vasco y tendrá que revisar todas las acciones polémicas que se produzcan para, en caso de ser necesario, avisar a su compañero y recomendarle que vaya a analizar la jugada en cuestión al monitor que estará instalado en la banda del Reale Arena.