Halloween en Madrid: fiestas, gastronomía y experiencias de miedo

Halloween llega a Madrid con planes gastronómicos, shows, fiestas y experiencias para todos los gustos. Transformandose en un gran escenario donde el misterio, la diversión y la gastronomía se unen para ofrecer un abanico de actividades para esta noche y sus días siguientes.

Misterio y sabor en los restaurantes de Big Mamma

Halloween llega a Bel Mondo, Circolo Popolare y Villa Capri con una propuesta que combina misterio y sabor. Del 31 de octubre al 2 de noviembre, los comensales que visiten los restaurantes podrán vivir una experiencia gastronómica y sensorial. El protagonista el Bloody Pisco, el cóctel creado especialmente para la ocasión por el grupo Big Mamma. Inspirado en el clásico pisco sour, logra un equilibrio entre lo dulce y lo cítrico, con un toque misterioso. Sin embargo, la propuesta va más allá de la coctelería: durante todo el fin de semana, cada plato está diseñado para sorprender y cada rincón de los restaurantes se transforma en un entorno embrujado.

Quienes se animen a acudir disfrazados formarán parte de la atmósfera mágica que caracteriza estos locales, creando una experiencia donde los sentidos se despiertan y las emociones se multiplican.

WAHLLOWEEN

En IFEMA Madrid, el WAH Show presenta WAHLLOWEEN, una edición especial que se celebrará hasta el 2 de noviembre. El Espacio WAH tiene una ambientación especial, efectos visuales y personajes inquietantes. Un plan que te hará vivir una experiencia inmersiva que combina espectáculo, música y emoción. Además, si acudes disfrazado podrás recibir un cóctel de cortesía (con o sin alcohol) y en cada función se elegirá el mejor disfraz de la noche, premiando la creatividad y el espíritu del público.

Parque de Atracciones de Madrid

Por otro lado, el Parque de Atracciones de Madrid vuelve a ser un punto clave de la temporada con su propuesta “Halloween en el Parque de Atracciones”, hasta el 2 de noviembre. Fantasmas, monstruos, luces e historias espeluznantes forman parte de un universo que invita a visitantes de todas las edades a sumergirse en el miedo y la diversión.

Parque Warner Madrid

Destaca el evento Halloween Scary Nights 2025, con pasajes del terror, scare zones y atracciones extremas. Se celebrará los días 17, 24 y 31 de octubre, con el parque tematizado hasta el 3 de noviembre. Este formato, promete una noche inolvidable entre sustos, efectos especiales y personajes salidos de pesadillas.

Fiestas en Fabrik y el Círculo de Bellas Artes

El ambiente festivo también llega a Fabrik, donde la Universiparty Halloween Cathedral marca el inicio de la temporada de fiestas universitarias. Con un montaje espectacular de luces, sonido y ambientación, promete superar todas las expectativas. La diversión continuará el 1 de noviembre con Halloween x Riverland, prolongando el fin de semana más terrorífico del año.

Para quienes prefieran una experiencia cultural, el Círculo de Bellas Artes celebrará el 31 de octubre su tradicional Noche de Muertos y Brujas. Bajo la cúpula del histórico edificio de la calle Alcalá, la música, el arte y la fiesta se mezclan en un evento que se ha convertido en un referente del Halloween urbano madrileño. La entrada, que incluye una consumición, da acceso a una velada que se prolongará hasta las cinco de la madrugada.

Free Tour de los Fantasmas de Madrid

El misterio también se vive en las calles con el Free Tour de los Fantasmas de Madrid. Este recorrido muestra un lado más íntimo e inquietante de la capital a través de un paseo narrado que combina historia, rumor y tradición oral.

“El Túnel Rojo” de Navas del Rey

El 2 de noviembre Navas del Rey transformará las calles del municipio en un escenario de terror. Más de 600 participantes se sumergirán en un juego en vivo lleno de enigmas, suspense e interpretación, convirtiendo el pueblo en un auténtico escenario de ficción.

Diversión familiar y planes caseros

Los más pequeños también tienen su espacio en esta temporada desde talleres de calabazas hasta planes familiares que permiten disfrutar de un Halloween en familia.

También hay espacio para quienes prefieran quedarse en casa, con una noche de películas de terror, manualidades o juegos de resolver crímenes, planes perfectos para seguir manteniendo el mood de Halloween desde la tranquilidad del hogar.

Escape rooms

Experiencias inmersivas que combinan adrenalina y narrativa que te podrán a prueba. Desde experiencias con herencias malditas hasta rituales oscuros, estas aventuras son perfectas para quienes buscan emociones intensas.

El Fantasma de la Ópera

Bajo la plaza de Isabel II en el metro Ópera algo mágico está sucediendo el fin de semna, hasta el 2 de noviembre se interpretará algunos de los temas musicales de El Fantasma de la Ópera a la luz de la velas.

Halloween viene con propuestas que van desde la gastronomía hasta los espectáculos más impactantes, ofreciendo planes para todos los gustos y edades.