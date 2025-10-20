Universiparty Halloween Cathedral llega a Fabrik el 31 de octubre

Madrid se prepara para vivir una de las noches más intensas y esperadas del calendario universitario. El próximo 31 de octubre de 2025, el mítico recinto Fabrik acogerá una nueva edición de Universiparty Halloween Cathedral, el evento que promete ser el mayor festival de Halloween de España. Organizado por los creadores de Universiparty, este año llega con una propuesta más ambiciosa, con una producción inmersiva, una decoración terrorífica y una experiencia musical que se extenderá durante más de ocho horas.

La cita arrancará a las 22:00 h y se prolongará hasta las 06:00 h, en una noche que convertirá el icónico espacio madrileño en una auténtica catedral del terror. Los asistentes podrán disfrutar de diferentes áreas temáticas, una cuidada selección de música comercial y electrónica, y un ambiente pensado para quienes buscan celebrar Halloween a lo grande.

Ocho horas de pasarlo bien

Universiparty Halloween Cathedral contará con la presencia del DJ Alvama Ice, uno de los nombres más populares del panorama actual. Su sesión será uno de los momentos más esperados de la noche, con un repertorio lleno de energía y sonidos frescos que harán vibrar la pista principal de Fabrik.

La propuesta musical se completará con música comercial de todos los estilos. Cada una de las zonas del recinto ofrecerá un estilo propio, en una apuesta por la diversidad sonora y la inmersión temática, una de las señas de identidad del evento.

Los organizadores han diseñado un recorrido por distintas ambientaciones inspiradas en el miedo, el misterio y el espectáculo visual. A ello se suma un concurso de disfraces con premios para los más creativos (si todavía no tienes disfraz, te interesará ver dónde comprar disfraces, que te dejo aquí). La decoración de cada sala transformará Fabrik en una auténtica “catedral” del terror y sobre todo, diversión.

Transporte y admisión

Para asegurar la comodidad y seguridad de los asistentes, la organización pondrá un servicio de autobuses desde Madrid y Fuenlabrada, que facilitará tanto la llegada al recinto como el regreso a terminar la fiesta. El evento (+18) y mantiene reserva del derecho de admisión, con el fin de ofrecer una experiencia bien gestionada para todos.

Las entradas están disponibles exclusivamente a través de Ticketclub (click aquí). La organización ha anunciado que las últimas entradas se pondrán a la venta en taquilla la misma noche del evento.

Una experiencia que marca el inicio de las fiestas universitarias

Con Universiparty Halloween Cathedral, la temporada de fiestas universitarias arranca “a lo bestia”. La organización promete una experiencia más grande y espectacular que nunca, con un montaje de luces, sonido y ambientación diseñado para superar todas las expectativas.

Y para quienes aún tengan energía después de una noche intensa, la diversión continuará el 1 de noviembre con Halloween x Riverland, también en Fabrik, prolongando la celebración durante todo el fin de semana.

Con una combinación perfecta de música, espectáculo, ambientación y energía universitaria, Universiparty Halloween Cathedral promete volver a hacer historia.