Dónde comprar los mejores disfraces de Halloween en Madrid

Cada mes de octubre, Madrid se transforma. Escaparates cubiertos de telarañas falsas, calabazas en los portales y fiestas temáticas en casi todos los barrios. La ciudad vive Halloween con intensidad y, con ello, llega la pregunta inevitable: ¿dónde encontrar un disfraz que no parezca sacado de un catálogo genérico?

Maty, en el centro histórico

Entrar en Maty es dar un viaje en el tiempo. Fundada en los años cuarenta y ubicada junto a la Plaza Mayor, esta tienda se asocia normalmente con la danza y el flamenco. Pero en octubre cambia de aspecto: pasillos llenos de capas negras, pelucas de todos los colores y estantes con maquillaje de calidad profesional. La atención de los dependientes es uno de sus fuertes; saben guiar a quienes llegan sin una idea clara y quieren salir con un disfraz completo.

Fiestas Paco, tradición con aire popular

En el número 62 de la Calle Toledo se encuentra Fiestas Paco, un local que muchos madrileños recuerdan desde la infancia. El interior, repleto de disfraces colgados en filas, huele a cartón nuevo y látex, como recordatorio de que Halloween está cerca. Aquí lo importante es la variedad: hay opciones sencillas y económicas, pero también trajes más elaborados.

Los Caprichos de Goya, todo tipo de disfraces con super elegancia

No es una tienda cualquiera: la selección de disfraces parece pensada para quien quiere impresionar. Vestidos largos que evocan a damas victorianas, capas con bordados y trajes con telas de mayor calidad que lo habitual. Los precios son más altos, sí, pero a cambio se consigue un disfraz que se nota diferente en cualquier evento, ya sea una fiesta privada o un concurso de disfraces.

Disfraces Lucero, un rincón retro

Lejos del centro turístico, en la Calle Huerta de Castañeda, se esconde Disfraces Lucero. Su propuesta es muy distinta: aquí los disfraces tienen un aire vintage. Los clientes encuentran chaquetas de cuero ochenteras, pantalones de campana o vestidos psicodélicos que, combinados con un poco de maquillaje, se convierten en atuendos terroríficos y originales. La tienda es más pequeña que otras, pero eso mismo le da encanto. Cada disfraz parece tener su propia historia.

Sastrería Cornejo, vestuario de cine

En la calle Rufino González, en la zona de Ciudad Lineal, está la famosa Sastrería Cornejo. La mayoría la conoce por su papel en el cine y el teatro: grandes producciones internacionales han confiado en sus trajes. Sin embargo, también alquilan y venden a particulares. Quien entre aquí no encontrará el típico disfraz de esqueleto, sino auténticos vestuarios de época que pueden reconvertirse en un atuendo terrorífico. No es el lugar más barato, pero sí el que garantiza una presencia imponente.

Consejos para elegir bien

La compra del disfraz puede ser tan divertida como la fiesta misma. Conviene no dejarla para el último día: las tallas más demandadas desaparecen rápido. También importa mucho la comodidad del disfraz: una máscara que te impida ver bien o un traje que esté demasiado ajustado puede arruinarte la noche. Los complementos siempre marcan la diferencia, sobre todo ñas lentillas de colores y un buen maquillaje. Y si el disfraz es para niños deberíamos de evitar accesorios punzantes o piezas pequeñas que sean peligrosas.

En Maty, Fiestas Paco, Los Caprichos de Goya, Disfraces Lucero o la Sastrería Cornejo no solo vamos a comprar un disfraz, sino que son espacios con historia, con un trato cercano y personalizado para que la noche de Halloween se convierta en lo más divertida y terrorífica posible.

En los cines han comenzado las películas de terror… te recomendamos por aquí la cartelera de la semana.