La cartelera de la semana: terror, drama, thriller y más

La cartelera se renueva esta semana con una variada oferta de estrenos que abarcan desde el thriller sobrenatural hasta el cine biográfico, pasando por el drama romántico, la animación infantil y las grandes producciones internacionales. Títulos como “Maleficio (La Regla de Osha)”, “Parecido a un asesinato” o el esperado biopic “The Smashing Machine” con Dwayne Johnson. A ellos se unen dramas intimistas como “Extraño río” y “El sueño de Emma”, junto a producciones históricas y familiares que completan una cartelera diversa y pensada para todos los públicos y perfecta para el mes del terror.

Maleficio (La Regla de Osha)

“Maleficio (La Regla de Osha)”, dirigido por Ángel González, combina terror sobrenatural, delincuencia juvenil y rituales de santería, siguiendo a un joven pandillero y su hermana acosados por una entidad sobrenatural. Una trabajadora social pone en riesgo todo para poder ayudarlos. La música potencia la historia y conecta con el público joven.

Parecido a un asesinato

“Parecido a un asesinato”, dirigido por Antonio Hernández está basada en la novela de Juan Bolea. “Parecido a un asesinato” sigue a Eva, quien busca rehacer su vida con su nueva pareja, Nazario, y su hija, Alicia. La tranquilidad que parece haber logrado se ve amenazada por José, su exmarido, un policía posesivo y violento que regresa a su vida.

La película combina suspense psicológico y drama familiar, mostrando cómo los traumas del pasado pueden afectar la vida presente y la relación con los seres queridos.

The Smashing Machine

“The Smashing Machine”, presentado en el Festival de Venecia 2025, recibió una ovación de 15 minutos de pie. Llega a las pantallas grandes contando la historia de Mark Kerr, Dwayne Johnson, buscando enseñar su ascenso en el mundo de las artes marciales mixtas y la caída en un entorno brutal y competitivo. La película explora su vida tanto dentro como fuera del deporte.

Extraño río

“Extraño río” tuvo su preestreno en el Festival de Venecia 2025, lo que subraya la proyección internacional de esta producción. «Extraño río» es un drama de adolescencia y familia que se desarrolla como una road movie por el río Danubio. La historia sigue a Dídac, un joven de dieciséis años, quien emprende un viaje en bicicleta con su familia durante días calurosos de verano. Lo que comienza como un paseo familiar se convierte en una experiencia transformadora cuando un misterioso chico aparece entre las aguas del río.

Este encuentro inesperado despierta algo nuevo en Dídac y provoca cambios en la dinámica familiar, explorando las emociones adolescentes, curiosidad y sensibilidad frente a ciertas situaciones.

La sospecha de Sofía

“La sospecha de Sofía”, protagonizada por Álex González y Aura Garrido, es una película de espionaje basada en la novela homónima de Paloma Sánchez-Garnica. Ambientada entre España y Alemania durante la Guerra Fría, la historia sigue a Sofía y Daniel, cuya vida tranquila se ve alterada cuando Daniel acepta viajar a Berlín del Este, sin saber que formará parte de un plan secreto de la KGB. Su hermano gemelo, Klaus, usurpa su identidad, sumiendo a Sofía en un estado de continua sospecha. La película, producida por José Frade Producciones con RTVE, Telemadrid, Prime Video e ICAA, se estrenará primero en cines y luego en Prime Video.

Un fantasma en la batalla

“Un fantasma en la batalla” es un thriller de intriga que sigue a Amaia, una joven guardia civil que trabaja más de una década como agente encubierta dentro de ETA, buscando los zulos que la banda terrorista ocultaba en el sur de Francia. La película está inspirada en experiencias reales de miembros de la Guardia Civil y se sitúa en el contexto histórico, político y social de España en los 90s y 2000s.

Dolores Ibárruri. Pasionaria

“Dolores Ibárruri. Pasionaria” es un documental biográfico que ofrece una visión profunda y humanizada de la presidenta del Partido Comunista de España y figura icónica del siglo XX. La película combina historia, emoción y vida personal, mostrando a Dolores y su nieta Lola mientras recorren sus experiencias de amor, pérdidas y nostalgias. Documentos, poesía y música enriquecen el relato, otorgándole una dimensión íntima y emotiva.

Dora: Aventuras mágicas en el Reino de las Sirenas

Una película de animación para los más peques; es una colección de una hora de cuatro nuevos episodios en los que Dora y su amigo el mono Botas se convierten en sirenas para hacer nuevos amigos bajo el agua, además de uno con temática de cumpleaños en el que el dúo explorador se embarca en una misión para encontrar la tarta de cumpleaños perdida de Dora.

Adorable

“Adorable” es un drama familiar que cuenta la historia de María, una madre que hace malabares para poder cuidar de sus cuatro hijos, con una carrera exigente mientras su segundo marido, Sigmund, viaja todo el tiempo. Un día se enzarzan en una fea discusión que lleva a Sigmund a pedirle el divorcio.

El sueño de Emma

Drama argentino que habla de Emma y su papá Marcos, quienes viven en una casa humilde en el Delta del Tigre, una zona de ríos cercana a Buenos Aires. Emma está ensayando una obra de Shakespeare en el colegio y sueña con viajar a Londres. Un día sucede lo impensado: la maestra le consigue una beca de intercambio cultural con Inglaterra. La idea de estar separados los desarma y juntos tendrán que aprender otra forma posible de amar.

Münter y el amor de Kandinsky

“Münter y el amor de Kandinsky” es un drama biográfico y romántico que narra la relación entre Gabriele Münter y Wassily Kandinsky. La película explora su pasión y complicidad en el mundo del arte, mostrando cómo, alcanzando Kandinsky fama y reconocimiento, veremos a Münter permaneciendo a su sombra, consumida por su amor y dedicación artística.

La divina Sarah Bernhardt

“La divina Sarah Bernhardt” es un drama biográfico y romántico ambientado en 1915 que narra la vida de la estrella mundial del teatro, Sarah Bernhardt. La película combina cine dentro del cine, leyenda y fantasía, y relata la historia de amor que marcó profundamente su vida.

Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl

Para los amantes de Taylor Swift llega el documental más esperado que ofrece una mirada entre bastidores a la grabación del disco “The Life of a Showgirl”, mostrando el proceso creativo de la cantante.