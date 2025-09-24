24 de octubre: la investigación contra el cáncer alza la voz

El 24 de octubre no es un día cualquiera en el calendario. Desde hace años, está marcado como el Día Mundial de la Investigación contra el Cáncer, una cita que pretende recordar algo básico: sin ciencia, no hay futuro frente a la enfermedad. Puede sonar evidente, pero no lo es tanto. La investigación oncológica avanza, sí, aunque todavía lo hace a un ritmo desigual y con necesidades urgentes de inversión.

Ese día, asociaciones de pacientes, hospitales, universidades y centros de investigación lanzan un mensaje compartido. Que la esperanza de millones de personas depende de que los laboratorios sigan trabajando, de que las pruebas clínicas avancen y de que la financiación pública y privada no se detenga.

El cáncer, una realidad cercana

Las cifras son duras. En España se diagnostican cada año más de 280.000 nuevos casos de cáncer, según datos de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM). Eso significa que prácticamente todas las familias, antes o después, se ven afectadas por esta enfermedad. Y aunque los tratamientos han mejorado, la clave para doblar la curva sigue estando en la investigación.

En los últimos años se han dado pasos gigantes en terapias dirigidas, en inmunoterapia o en medicina personalizada. Pero no todos los pacientes acceden igual ni todos los países tienen los mismos recursos. Por eso, la jornada del 24 de octubre busca también poner el foco en las desigualdades: ¿qué ocurre con quienes no llegan a tiempo a un ensayo clínico? ¿qué pasa con los tumores menos frecuentes que no atraen tantas inversiones?

La investigación como único camino

Los especialistas insisten en algo que puede parecer obvio pero conviene repetir: la investigación salva vidas. No de manera inmediata, no de un día para otro, pero cada descubrimiento en un laboratorio abre la puerta a un nuevo tratamiento, a un diagnóstico más temprano o a una mejor calidad de vida para los pacientes.

Los avances en cáncer de mama, por ejemplo, se deben a décadas de estudios que han permitido cronificar lo que antes era casi siempre mortal. Y lo mismo ocurre con otros tumores que hoy cuentan con protocolos más eficaces gracias al trabajo silencioso de miles de investigadores.

España, entre el talento y la falta de recursos

Nuestro país cuenta con científicos de prestigio internacional en el ámbito de la oncología. Centros como el CNIO (Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas) han logrado avances que se publican en las principales revistas médicas. Sin embargo, el problema es recurrente: la financiación.

Los investigadores españoles denuncian que la inversión en I+D sigue por debajo de la media europea. Y eso se traduce en proyectos que tardan más en arrancar, contratos inestables para jóvenes científicos o dependencia de convocatorias internacionales. En un terreno donde cada año cuenta, la falta de recursos es más que una anécdota: es un freno real.

La voz de nuestros pacientes

El día 24 de octubre también tiene rostro humano. Todas las asociaciones como la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) aprovechan este día para recordar que detrás de cada estadística también hay personas. Familias que buscan apoyo, pacientes que esperan nuevas terapias y comunidades enteras que se movilizan en campañas de prevención contra el cáncer.

Las voces de quienes han pasado o pasan por la enfermedad, suelen coincidir en las mismas palabras y pensamientos: lo que da esperanza no es solo los tratamientos actuales, sino la seguridad de que la investigación contra esta enfermedad continúa. Que hay equipos trabajando en nuevas opciones, en ensayos que quizá cambien el pronóstico en pocos años.

Una llamada compartida

Al final, el Día de la Investigación contra el Cáncer no es un acto simbólico para llenar titulares. Es un recordatorio de que la batalla contra esta enfermedad se libra en hospitales, sí, pero empieza mucho antes, en los laboratorios. Y que cada euro invertido, cada beca concedida, cada proyecto financiado, se traduce en posibilidades de vida.

El 24 de octubre, de Madrid a Buenos Aires, de Barcelona a Ciudad de México, las instituciones y los pacientes repetirán el mismo mensaje: sin investigación, no hay esperanza. Una frase sencilla, casi obvia, pero que todavía necesita ser escuchada en voz alta.

Si todavía no has visitado el Teatro Real, vuelve «Iris», te lo recomendamos.