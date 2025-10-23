Halloween Scary Nights 2025: el terror vuelve al Parque Warner

Las noches más esperadas para los amantes del terror regresan al Parque Warner con una propuesta que promete emociones intensas, sustos inesperados y una atmósfera terrorífica que no dejará indiferente a nadie. Halloween Scary Nights 2025 vuelve un año más para darte noches llenas de terror. Una cita que combina pasajes del terror, scare zones y las atracciones más potentes del parque en una experiencia inmersiva que se desarrolla durante tres noches: el 17, 24 y 31 de octubre.

Este evento especial, de pago adicional y complementario a la temporada de Halloween. Está diseñado para quienes buscan una noche inolvidable entre sustos, efectos especiales y personajes salidos de pesadillas.

Tres noches para los más valientes

El calendario de Halloween Scary Nights 2025 ofrece tres fechas: 17, 24 y 31 de octubre. Las dos primeras jornadas comenzarán a las 22:00 h y se prolongarán hasta las 03:00 h, aunque el acceso a las tiendas y restaurantes estará disponible desde las 21:00 h. La gran noche del 31 de octubre, el evento se extenderá desde las 00:00 h hasta las 05:00 h, con apertura anticipada dos horas antes. La organización recomienda que los menores de 12 años acudan acompañados, recordando que los horarios pueden estar sujetos a modificaciones. Luces, música, niebla y actores que transforman el recinto en una experiencia cinematográfica que promete mantener a los visitantes en tensión desde el primer momento que pisan el parque.

Siete pasajes del terror y cuatro scare zones

Los pasajes del Terror, auténticos escenarios de pesadilla que pondrán a prueba tu valentía. Este año, Halloween Scary Nights 2025 presenta siete pasajes temáticos, cada uno con una historia diferente:

La Monja

Crime Alley: Night of Chaos

IT Experience

Arkham

La Maldición de Río Bravo

La Llorona

Expedientes Warren, con una nueva escena basada en la última película de la saga.

Además, los visitantes encontrarán cuatro Scare Zones al aire libre, donde los sustos son imprevisibles y los personajes aparecen sin aviso. Cada zona ofrece un tipo de terror diferente, desde la atmósfera paranormal hasta la locura.

Shows, atracciones y entradas

A las experiencias se suman los shows exclusivos de las Halloween Scary Nights, especialmente para el evento. Coreografías, luces, música en directo y personajes del terror que llenarán los escenarios del parque, completando una oferta que busca superar la de ediciones anteriores.

Además, durante la noche estarán disponibles las atracciones más fuertes del parque, ofreciendo una dosis extra de adrenalina. Montañas rusas, caídas libres y giros imposibles se combinan con la ambientación de Halloween para crear una experiencia única.

Halloween Scary Nights 2025 se presenta así como una experiencia inmersiva de terror y diversión que solo los más valientes querrán vivir. Con siete pasajes temáticos, cuatro scare zones, espectáculos exclusivos y una ambientación cinematográfica, el Parque Warner Madrid reafirma su posición como uno de los referentes del ocio temático en España. Este octubre, el miedo vuelve a ser el protagonista, y solo los más atrevidos se atreverán a cruzar sus puertas. Las entradas estan volando, te recomiendo ver la pagina web de la Warner que te dejo aquí para no quedarte sin entradas, corre antes de que sea tarde.

Si quieres saber más del terror, te dejo aquí Halloween en el Parque de atracciones de Madrid.