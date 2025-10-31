Pipi Estrada vuelve con sus notas de la semana brindando un espectacular homenaje a José Manuel Ochotorena, recientemente fallecido a los 64 años. El periodista asturiano también habla largo y tendido de la influencia del padre de Lamine Yamal y lo que sus declaraciones puede provocar en el jugador del Barcelona. No te pierdas nada en un vídeo donde también hablará del Ourense, Scariolo y Xabi Alonso.