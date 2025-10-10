Pipi Estrada nos trae las notas de la semana dando su matrícula de honor al Atlético de Madrid por el fichaje de Mateu Alemany para llevar el área deportiva del club. El periodista asturiano considera al directivo como «un galáctico» fuera del terreno de juego. En el otro lado de la balanza encontramos un suspenso para los dirigentes del Real Oviedo por el despido del entrenador Paunovic. Todo eso y mucho más en la sección más rebelde de OKDIARIO.