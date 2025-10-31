Las redes arden con la última del padre de Lamine: «No ha trabajado en la vida, ministro de Trabajo»

Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, ha vuelto a ser noticia por sus declaraciones. En un directo en sus redes sociales, el ya conocido por muchos como ‘Hustle Hard’ (su nombre en redes sociales), ha criticado a los jóvenes españoles por «no querer trabajar». En una semana en la que el jugador del FC Barcelona ha estado en el centro de la polémica tras el Clásico, su padre ha vuelto a quitarle el protagonismo en los titulares. Las redes han estallado en críticas hacia Mounir Nasraoui, como ya empieza a ser habitual tras sus salidas de tono.

«Resumiendo: no ha trabajado en la vida», respondía el usuario @GSOASA222 en la red social ‘X’ a un vídeo con las declaraciones del padre de Lamine Yamal. Varias respuestas van en la misma dirección, destacando que Nasraoui no es la persona más indicada para dar consejos laborales a la población española.

Resumiendo: no ha trabajado en la vida — Jose 🤍💜 🇺🇦 (@GSOSA222) October 30, 2025

Apenas un mes después de reconocer que «vivía» a costa de su hijo, sin trabajar, muchos han destacado la hipocresía de sus últimas declaraciones. «Hay muchos por ahí que dicen tonterías. Que por qué no voy a trabajar, que vivo de mi hijo… Pues sí, señores. Gracias, hijo, te estaré siempre agradecido. Viviré de ti», declaró Nasraoui en otro de sus directos. «Atentamente, el tipo que buscó a toda costa que su hijo pudiera mantenerlo», ha contestado el usuario @VaastAlfihari, de ‘X’, sobre la contradicción del padre de Lamine Yamal.

Atte el tipo que busco a toda costa que su hijo pudiera mantenerlo 😅 — St Vaast ⸸ (@VaastAlfihari) October 30, 2025

Algunos madridistas encuentran divertidas las peripecias de Mounir Nasraoui, pese a haber lanzado varios dardos al Real Madrid. «Cada día me cae mejor este tío, y soy del Madrid», ha reconocido el usuario @javierdimu en la red social ‘X’. La última ocasión en la que Nasraoui se refirió al conjunto merengue fue en las horas posteriores al Clásico, cuando subió una foto de Lamine a su Instagram; acompañada por el mensaje «Nos vemos a la vuelta».

Joder cada día me cae mejor este tío y soy del Madrid — JD (@javierdimu) October 30, 2025

Sin embargo, la gran mayoría de comentarios son críticas hacia el padre de la estrella blaugrana. Algunos ya le han nombrado «ministro de Trabajo» o ‘tiran’ del refranero español para destacar sus contradicciones: «consejos vendo que para mi no tengo». El usuario de ‘X’ @EROSmadr le pide que no pare de hacerlo con su hijo, que no atraviesa su mejor momento futbolístico. «Por favor, que nunca deje de aconsejar a su hijo para que siga igual de centrado en la vida», ironizaba.