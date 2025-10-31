Me quiero dar un atracón de series de terror este Halloween y ésta es mi lista

En España todavía seguimos teniendo muy presente el Día de Todos los Santos, pero la globalización ha terminado implementando el concepto de Halloween en nuestras vidas cada año. Por eso desde el mismo inicio de octubre, todo parece orientarse para la noche de los muertos y entre disfraces y fiestas, el mundo audiovisual posee estas semanas una fuerza temática que resulta innegable. Este fin de semana, los maratones fílmicos serán un habitual en los hogares españoles. No obstante, gracias al streaming también tenemos a nuestra disposición una lista interminable de series de terror perfectas para Halloween. En la actualidad, la cantidad de contenidos puede ser abrumadora, así que he seleccionado una ristra de seriales variados ideales para ver sin pestañear en estos días:

Las series de terror imprescindibles en Halloween

‘La maldición de Hill House’

No puede faltar en ningún recopilatorio de series de terror de Halloween que se precie. Favorita de Tarantino, la creación de Mike Flanagan nos presenta a lo largo de 10 episodios a una familia que vivió en la casa encantada más famosa del país. Ahora, siendo todos adultos, deberán volver a enfrentarse a los traumas de su pasado.

Reparto: Michiel Huisman, Carla Gugino, Henry Thomas, Timothy Hutton, Elizabeth Reaser, Victoria Pedretti, entre otros

¿Dónde está disponible? Netflix

‘It: Bienvenidos a Derry’

Acaba de estrenarse y aunque todavía no ha emitido del todo su primera temporada, la precuela del material original de Stephen King tiene ya dos capítulos disponibles. Lo cual, supone una oportunidad perfecta para sumergirnos en los orígenes del temible payaso Pennywise.

Reparto: Bill Skarsgård, Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar, Madeleine Stowe, Chad Rock y Rudy Mancuso

¿Dónde está disponible? HBO Max y Movistar Plus

‘Lo que hacemos en las sombras’

No todas las ficciones de nuestras lista de series de terror para Halloween van a ser terroríficas. El aporte humorístico lo ofrece el remake serial de la película homónima que en 2014 estrenaron Taika Waititi y Jemaine Clement. Con seis temporadas, en este falso documental conocemos a tres vampiros que comparten piso en Nueva York

Reparto: Kayvan Novak, Matt Berry, Natasia Demetriou, Harvey Guillén, Mark Proksch, Doug Jones y Beanir Fedstein.

¿Dónde está disponible? HBO Max y Disney Plus

‘El otro lado’

No es nada habitual ver a Berto Romero y Andreu Buenafuente en este registro, pero El otro lado es una de esas joyas inclasificables que uno no puede dejar de observar. Seis capítulos de media hora en la comedia se mezcla entre fantasmas y el terror más sobrenatural.

Reparto: Berto Romero, Andreu Buenafuente, Eva Ugarte, María Botto, Nacho Vigalondo, Hugo Morenilla, Ferran Rañé y Ramón Barea

¿Dónde está disponible? Movistar Plus

‘La caída de la casa Usher’

Flanagan volvió a conquistar el género al adaptar en ocho episodios el libro homónimo de Edgar Allan Poe. La trama se centra en dos hermanos comienzan a crear una dinastía familiar en la que la mayoría de sus herederos comienzan a morir uno tras otro.