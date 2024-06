La idea del director Mike Flanagan que enfureció a Netflix: «Su única prioridad eran los suscriptores»

Hubo un tiempo en el que parecía que las grandes plataformas de streaming tenían una postura cercana y amistosa hacia los medios tradicionales. Un temperamento que por parte de Netflix, se ha ido agravando con el tiempo hasta el punto de ser especialmente beligerante con el formato de la gran pantalla. La «gran N roja» es en realidad a la que menos le preocupa la baja asistencia a las salas, pues la mayoría de los terminales de su competencia responden a la propiedad de grandes major históricas en el mercado de la exhibición, como es el caso por ejemplo de Warner Bros. Discovery y la plataforma de Max. Por ello, poseen cierta coherencia los argumentos del CEO Ted Sarandos, quien hace unos días declaraba que películas como Barbie u Oppenheimer habrían terminado teniendo la misma repercusión de estrenarse en la empresa californiana. Sin embargo, las salas no son el único formato del que Netflix tiene cierto recelo, según ha explicado el cineasta Mike Flanagan.

El showrunner es el máximo artífice de las mejores series de terror que ha hecho nunca Netflix. La maldición de Hill House, La maldición de Bly Manor, Misa de medianoche, El club de medianoche y La caída de la casa Usher son su carta de presentación seriéfila, pero como director es del mismo modo el responsable de la cinta El juego de Gerald, también distribuida por la marca líder del mercado de vídeo bajo demanda. Con esos antecedentes, podríamos pensar que el negocio liderado actualmente por Dan Lin, sería muy receptivo con cualquier idea presentada por Flanagan. En cambio, el realizador ha explicado recientemente que la compañía se mostró muy hostil con una petición del autor de Salem.

Ni hablar del mercado físico

Antes de convertirse en la devoradora de contenido más grande de la industria, Netflix no comenzó siendo un modelo de negocio especialmente innovadora. Su función era la de enviar títulos en el formato físico por correo a sus clientes. Un trabajo que años más tarde, derivaría hábilmente en la aplicación de contenidos que toda la competencia replicaría años después, transformando el paradigma del consumo audiovisual en todo el mundo. No obstante, Netflix no le tiene ninguna nostalgia a esa etapa, posicionándose de forma totalmente contraria a los deseos de Flanagan por editar sus trabajos al mercado del DVD y Blu-ray.

«Durante los años que trabajé en Netflix, me esforcé mucho para que publicasen mi trabajo en Blu-Ray y DVD. Se negaron en todo momento», comenzaba explicando el autor en una entrevista reciente. Y es que una de las principales críticas que se le hace al mercado del streaming es la del propio control que los clientes y espectadores tienen del servicio que contratan, ya que cualquier película o serie podría desparecer al antojo de la compañía de turno. El modelo, por lo que detalla Flanagan es ciertamente peligroso para la industria:

«Muy rápidamente quedó claro que su única prioridad eran los suscriptores y que eran activamente hostiles a la idea de los medios físicos. Si bien las empresas como Netflix se enorgullecen de ser disruptivas (…) a veces no ven la diferencia entre disrupción y daño. Tanto que pueden encontrarse, intencionadamente o no, haciendo un daño enorme al concepto mismo de preservación cinematográfica».

Mike Flanagan y ‘El exorcista’

Las declaraciones críticas de Mike Flanagan con Netflix, llegan algunos días después de que se oficializase su fichaje por Universal Pictures. El director asumirá el encargo de supervisar el malogrado reinicio de El exorcista que David Gordon Green estrenó en 2023 con El exorcista: Creyente. Los malos resultados en la taquilla, sumados a la multimillonaria compra de 400 millones de dólares de la propiedad intelectual, han llevado a que la productora deje de contar con Green para poner todo su proyecto en las manos de una de las mentes más lucidas del genero del horror moderno.

En teoría, Mike Flanagan no tendrá en cuenta la película realizada y filmará su propia trilogía de secuelas y continuaciones sobre el filme que para muchos es, la mejor cinta de terror de la historia del celuloide. Se espera que la vuelta de la IP a la gran pantalla tenga su lugar en 2025, pero lo más probable es que se termine retrasando su estreno, dado que el anuncio se produjo hace nada y Flanagan, tendrá que conformar su propia historia y elenco.

Antes, tiene por delante el estreno la adaptación de Stephen King, The Life of Chuck y producirá un remake de la historia de culto The Room.