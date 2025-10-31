Coto Matamoros y una vidente en el pueblo fantasma de El Alamín: «¿Los espíritus pueden cambiar de sexo?»

Halloween es una fiesta donde el misterio, el humor y el surrealismo lo ocupan todo, principalmente si Coto Matamoros protagoniza un especial de terror en un pueblo fantasma. Éste ha sido el caso del programa publicado por el canal de YouTube Hablando en Plata, el cual ha producido y dirigido una pieza con Coto Matamoros y la vidente Inés Justicia en el pueblo de El Alamín, uno de los enclaves más perturbadores y envueltos en leyendas de la Comunidad de Madrid.

Durante todo el vídeo, el célebre colaborador de televisión está acompañado por la vidente Inés Justicia, quien asegura tener la capacidad de comunicarse con los espíritus que, supuestamente, habitan entre las ruinas de este pueblo abandonado. Ante esto, Matamoros, fiel a su escepticismo, no ha dejado pasar ni una interrumpiendo constantemente a la vidente con preguntas tan rebuscadas como ingeniosas que han arrancado las carcajadas de los acompañantes. «¿Los espíritus pueden cambiar de sexo? ¿Cumplen años los espíritus? ¿Puedes convocar a Francisco Franco?», espeta Matamoros entre risas, poniendo en aprietos a Justicia y generando momentos de lo más surrealistas.

El Alamín es conocido por ser un lugar donde convergen historias de apariciones, rituales satánicos y presencias inexplicables. Sus calles desiertas, casas en ruinas, un colegio cubierto de símbolos extraños, una iglesia profanada y un antiguo convento forman el escenario perfecto para los amantes del misterio y lo paranormal. Pero también para los escépticos como Coto Matamoros, quien no se ha cortado un pelo a la hora de poner en entredicho cada una de las percepciones de la espiritista.

Durante todo el recorrido, Inés Justicia va relatando las presencias que, según ella, percibe en cada rincón. Entre ellas, destaca la figura de un hombre que habría fallecido de un infarto y que, al parecer, acompañó al equipo durante todo el trayecto. La médium describe con detalle las sensaciones y mensajes que recibe mientras pasean por el pueblo.

Dos episodios para reír y no dormir

El especial de Halloween de Hablando en Plata está compuesto por dos episodios que han mantenido en vilo a miles de espectadores. El primero, titulado Camino al pueblo fantasma, muestra la conversación entre Coto Matamoros y la vidente mientras se dirigen en coche hacia El Alamín. Un preámbulo cargado de tensión y expectación que prepara el terreno para lo que está por venir. Durante ese trayecto la vidente revela que su marido puede ver a personas muertas y Coto Matamoros asegura que hay brujos satánicos que realizan exorcismos para la Iglesia Católica.

La segunda parte, En el pueblo fantasma, es donde se desarrolla la verdadera acción. Un reportaje en el que el equipo explora cada rincón del pueblo abandonado. Según la descripción oficial del canal, exploran «las casas abandonadas, el colegio cubierto de símbolos extraños, la iglesia profanada por sectas satánicas y el antiguo convento, donde el equipo vive un fenómeno inexplicable que deja a todos sin palabras».

El especial ya ha generado miles de visualizaciones y comentarios divididos entre quienes creen en las percepciones de Inés Justicia y quienes, como Coto Matamoros, mantienen una postura más mundana. Lo que nadie puede negar es que El Alamín sigue siendo uno de los lugares más enigmáticos de España, y que este Halloween ha vuelto a estar en boca de todos.