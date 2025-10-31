El vídeo viral del PP que convierte al entorno de Sánchez en la Familia Addams por Halloween: «Son tu pesadilla»

El Partido Popular ha deseado «¡Feliz Halloween!» a sus seguidores y a «casi todos» a través de las redes sociales. Lo ha hecho con un vídeo compartido este viernes en el que comparan a algunos de los miembros y ex del PSOE, del Ejecutivo y de la familia de Pedro Sánchez con la Familia Addams, clan archiconocido tanto en cómics como en las series de televisión y películas. También les equiparan con personajes destacados del terror de la ficción.

En el repaso de los personajes que realiza el PP a través de este pequeño film generado con la ayuda de la Inteligencia Artificial, destaca la presencia de José Luis Ábalos, Begoña Gómez, Óscar Puente, María Jesús Montero, Félix Bolaños, Santos Cerdán, David Sánchez ‘Azagra’ y el propio presidente del Gobierno. De hecho, el líder del Ejecutivo aparece caracterizado como «El Uuuuuuuuuuno».

En una estampa inicial se puede ver a los miembros del PSOE y de la familia de Sánchez caracterizados con los personajes de ficción. En primer lugar, podemos ver al ex ministro Ábalos, designado por el PP como el «Bábalos, el terror de las chistorras», ello en referencia al último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en la que se hacía público que tanto él como su entonces asesor, Koldo García, llamaban «chistorras, lechugas y soles» a los billetes de 500, 200 y 100 euros que recibían.

A continuación, aparece la esposa del presidente, Begoña Gómez, a quien el PP ha sacado el símil de «Catedralicia Gómez, coleccionista de imputaciones». Cabe recordar que la esposa de Sánchez está imputada por la comisión de cinco delitos, de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo y apropiación indebida.

Los ministros Óscar Puente, al que llaman «Óscar Miente, siniestro de Transportes» y Félix Bolaños, «Infeliz Bolaños», también aparecen en la escena. Del titular de Transportes lo que más destaca es su caracterización y la vitola de «siniestro», además de tacharle de mentiroso. Por parte del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, la frase que acompaña a su apodo lo dice todo. «Sólo tiene gafas para su amo».

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aparece entre dos aguas. Llamada «Miércoles J. Montero» en referencia al personaje de la Familia Addams, también se relaciona el apodo por la que le conocen sus allegados, «Chiqui» con el de «la muñeca diabólica», en referencia a Chucky, el muñeco diabólico, otro personaje destacadísimo de terror.

El vídeo de los populares, que ya cuenta con miles de visualizaciones en sus redes sociales, guarda otro papel principal para Santos Cerdán. Denominado como «Cosa Cerdán. O lo que queda de él..», el PP hace un juego de palabras para colocar en la escena al que fuera secretario de organización del PSOE y máximo hombre de confianza de Sánchez en Ferraz y que, desde el pasado mes de julio, permanece en la prisión de Soto del Real.

Uno de los personajes más llamativos es sin duda David Sánchez, apodado David ‘Azagra’. El PP se refiere al hermano del presidente del Gobierno como «el hermano del soberano», un término al que suman la coletilla «va como Pedro por su casa». Una reflexión con la que los populares recuerdan que, mientras fingía vivir en Portugal con facturas en gasolineras cercanas a la frontera, estaba refugiado en el Palacio de La Moncloa con el beneplácito de Hacienda.

El momento más esperado del vídeo es, sin embargo, la referencia al presidente Sánchez. Él es denominado como «El Uuuuuuno», un término que hace alusión a cómo los miembros de la trama se referían a él como «El Uno». Además, el PP le acompaña de una referencia simbólica refiriéndose a él como «Tu pesadilla y cada día la de más gente».