El PP ve «más cerca» de demostrarse que el suegro proxeneta de Sánchez financió su carrera política

Aumentan las sospechas sobre la manera en que el presidente Pedro Sánchez financiara su campaña de primarias para hacerse con la secretaría general del PSOE. En su comparecencia de este jueves en la comisión del caso Koldo del Senado, en ningún momento ha negado que su suegro, Sabiniano Gómez, llegara a financiarle con dinero procedente de sus negocios sexuales. En el PP ven ahora «más cerca» que pueda demostrarse si fue o no beneficiario a título lucrativo de la prostitución.

«No tengo información sobre ello, señoría», ha sido la respuesta que ha ofrecido el jefe del Ejecutivo a las preguntas de la oposición en el Senado. Declaración, sin embargo, que a juicio de los populares refuerza las sospechas de un presunto indicio de financiación irregular durante su campaña para acceder a la secretaría general del PSOE.

De hecho, fue el portavoz del PP en la comisión del caso Koldo, Alejo Miranda de Larra, el encargado de interpelar precisamente por estas cuestiones al presidente. «¿Desmiente usted tajantemente que San Bernardo 36, las saunas de su suegro, financiaran su campaña de las primarias o hayan financiado alguna vez al PSOE?», espetó cuestionando a Sánchez.

Por su parte, el presidente, en lugar de responder con un «sí» o un «no» a las cuestiones del senador del PP, esgrimió con evasivas sobre el padre de su esposa, Begoña Gómez. «He sido claro en esta cuestión, si mi suegro, que en paz descanse, pudiera o no donar como particular, no tengo información sobre ello, señoría, y desgraciadamente no puedo responderlo», señaló.

Si bien hasta la fecha no se ha podido presentar prueba documental alguna que certifique que el líder socialista haya obtenido liquidez para su campaña a través del proxeneta de su suegro, las dudas se han incrementado en el seno de la oposición.

De confirmarse sus sospechas, fuentes del PP apuntan que no sólo se estaría corroborando que Sánchez se lucrara del «abominable negocio de la prostitución» -tal y como le espetó el pasado mes de julio el líder de la oposición en el Congreso, Alberto Núñez Feijóo-, sino que también, habría obtenido un beneficio directo de los negocios sexuales entre hombres y mujeres.

Todo ello, además, para llegar a la secretaría general del PSOE no sólo en una sino hasta en dos ocasiones. La primera, en el año 2014; la segunda, en compañía de Ábalos, Koldo y Cerdán en 2017.

El negocio de la prostitución

Más allá de las sospechas y las dudas que ha deslizado Sánchez tras su comparecencia, sí que hay, en cambio, informes policiales que apuntan a que su suegro fue el regente de varios prostíbulos. Muchos de ellos obtuvieron además sus licencias de manera ilícita a través de engaños.

San Bernardo 36 SL, la empresa expresamente citada por el senador del PP, forma parte del negocio familiar de los Gómez. En concreto, se trata de saunas sexuales y prostíbulos, de los cuales, tal y como informó OKDIARIO, aún conservan propiedades en Madrid, Segovia, Torrejón de Ardoz y Alcalá de Henares. Una información mercantil además sensible que, en el seno del PSOE, se ha intentado tapar para que no afectase al presidente del Gobierno.

Es más, durante décadas, la familia política de Sánchez ha vivido del lucro que les han ofrecido este tipo de negocios sexuales, entre los que se encuentran saunas gays, además de prostíbulos cuyas habitaciones fueron camufladas en sus planos como «oficinas» de trabajo. Alguno de ellos, incluso, tenía licencia para operar como «sauna con servicio de bar».