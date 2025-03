Kiko Matamoros confiesa lo que piensa de su hermano Coto: «Le tendría que haber metido…»

Desde hace más de dos décadas, la relación entre Kiko Matamoros y su hermano Coto ha sido una de las más conflictivas y mediáticas en el mundo de la televisión española. La enemistad entre los gemelos Matamoros no solo ha sido un tema recurrente en los medios, sino que también ha estado marcada por enfrentamientos públicos y declaraciones de lo más contundentes. El ex marido de Makoke ha vuelto a mostrar su desprecio hacia su hermano, asegurando que no tiene ninguna intención de acercarse a él y desvelando que la relación entre ellos está completamente rota.

Para entender la magnitud de la rivalidad entre Kiko y Coto Matamoros, es necesario remontarse al año 2006, cuando ambos participaron en una de las confrontaciones más tensas y recordadas de la televisión española. Fue en el programa Dolce Vita de Telecinco, donde los hermanos protagonizaron un cara a cara lleno de insultos, descalificaciones y reproches. Durante aquel enfrentamiento los gemelos se dejaron llevar por la ira y, a pesar de estar en vivo, no dudaron en intercambiar palabras duras que reflejaron el profundo odio que ya existía entre ellos.

Desde ese momento, la relación entre Kiko y Coto se deterioró aún más y a lo largo de los años ambos han mostrado públicamente su aversión mutua. En un ambiente tan expuesto como el de la televisión, cualquier gesto o palabra entre ellos ha sido analizado por los medios, pero lo cierto es que nunca hubo señales de reconciliación.

Kiko Matamoros rompe su silencio

El pasado lunes 3 de marzo, durante una intervención en el programa Ni que Fuéramos, Kiko Matamoros dejó claro que no hay ninguna posibilidad de un acercamiento con su hermano. La situación surgió cuando Kiko Hernández, compañero de Kiko Matamoros en el programa, le preguntó qué haría si se enterara de que su hermano Coto ha fallecido. La respuesta de Kiko fue clara y rotunda: «No iría». Esta afirmación sorprendió a muchos, especialmente considerando que Coto ha atravesado graves problemas de salud, como dos infartos en los últimos años. A pesar de ello, Kiko dejó claro que no tuvo ningún interés en acercarse a él ni en su momento más crítico.

Cuando Kiko Hernández insistió, Kiko Matamoros reafirmó su postura, añadiendo que no fue a ver a su hermano ni en las ocasiones en las que Coto sufrió dos infartos. «Le han dado dos infartos y no he ido a ninguno de los dos», sentenció Kiko, dejando claro que su relación con Coto está más que rota. Los compañeros de Kiko intentaron suavizar la situación, pidiéndole que reconsiderara su respuesta, pero él se mantuvo firme. «Me dices la verdad y yo te contesto», dijo.

Kiko Matamoros y su guerra familiar

Este no es el primer episodio en el que los hermanos han lanzado duras declaraciones el uno contra el otro. En una entrevista realizada hace algún tiempo, Coto Matamoros también mostró su total desprecio hacia su hermano. «Si yo fuese justo, le tendría que haber metido veinte o treinta querellas criminales», llegó a decir Coto, haciendo alusión a situaciones que ambos vivieron a lo largo de su relación personal y profesional. Según Coto, Kiko había llegado al límite de lo que él considera «obsceno», acusándolo de perder toda dignidad en sus acciones.

En esas declaraciones, Coto llegó a hablar de la «miseria estratosférica» que veía en el comportamiento de su hermano, y cómo este había dejado atrás cualquier tipo de dignidad. A lo largo de los años, ambos hermanos han dejado claro que no existe posibilidad de reconciliación y que, por el contrario, cada vez se distancian más. La guerra parece estar lejos de terminar, ya que tanto Kiko como Coto continúan alimentando su animosidad de manera pública, especialmente a través de las redes sociales y entrevistas en medios de comunicación.

El conflicto entre Kiko y Coto tiene sus raíces en un hecho que ocurrió a mediados de los años 90 y que involucró a varios personajes conocidos. En aquella época, una serie de fotos comprometedoras de Alessandro Lequio y Mar Flores, tomadas en un hotel en actitud romántica, fueron publicadas en la revista Interviú. Según Coto, él fue quien motivó la circulación de esas imágenes, pero Kiko, que en ese entonces trabajaba como cuñado y representante de Mar Flores, compró las fotos por una importante suma de dinero, que rondaba los seis o siete millones de pesetas, una cifra significativa en ese entonces.

¿Qué hay detrás del conflicto?

Aunque la venta de las fotos se realizó a través de Kiko, este consideró que la operación no fue tan rentable como había anticipado, lo que generó una gran fricción entre ambos hermanos. La disputa económica se convirtió en un tema sensible entre ellos, ya que Kiko no quedó satisfecho con la parte de las ganancias que le correspondía, mientras que Coto sintió que su hermano lo había perjudicado.

Kiko y Coto son los miembros más conocidos de la familia Matamoros, pro no son los únicos hermanos que componen este clan. La familia también incluye a Manuel y Fernando Matamoros, dos figuras que siempre se han mantenido alejadas de la esfera pública y que no han querido involucrarse en los conflictos mediáticos de sus hermanos.