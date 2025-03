Makoke: su edad, su nombre real, sus parejas y su pasado en televisión

Makoke es una de esas caras que llevan años en la televisión de nuestro país, especialmente en el universo de Mediaset, pero que pese a ser familiar, hay muchas preguntas sobre ella que pocos saben su respuesta. Durante décadas ha sido la pareja de Kiko Matamoros, con el que fue madre de Anita, su única hija, pero en realidad pocos saben cuál es su profesión o cuál es su nombre real. Su llegada a Supervivientes 2025, programa con el que soñaba desde hace años, es el momento ideal para responder a todas esas incógnitas.

La frase ‘Makoke a la calle’ fue la más comentada de la edición de 2024, un meme que Laura Matamoros no dudó en decir segundos antes de lanzarse desde el helicóptero para su gran regreso a Honduras. Estas palabras no sentaron nada bien a la ex de su padre, cuya cara era un auténtico poema, ya que en aquel momento se pensaba que la relación entre ellas era correcta. Esa frase terminó de dinamitarla, aunque ha servido para que la malagueña haya podido ser aceptada, por fin, como concursante un año después. En la isla se encontrará con rostros famosos (y otros no tanto) como los de Pelayo Díaz, Álvaro Escassi, Almácor, Beatriz Rico, Laura Cuevas, Joshua Velázquez, Álex Adróver, Rosario Matew, Samya Aghbalou y Ángela Ponce.

La vida profesional de Makoke

Siendo muy joven, con tan solo 18 años, se mudó a Londres para intentar hacer hueco en el mundo de las modelos, fichando una importante agencia de modelos, lo que le hubiera supuesto llegar a lo más alto, pero en un momento dado no quiso continuar. Descubrió que viajes y la vida en el extranjero, lejos de los suyos, no eran para ella, por lo que decidió volver a España y buscar la manera de triunfar en nuestro país.

Su primera aparición en televisión la hizo como azafata del mítico Telecupón, donde coincidió con otra concursante mítica de Supervivientes como Olga Moreno. Allí tenía un papel secundario, pero fue en el año 1998 cuando consiguió hacerse con un puesto de presentadora en Música sí, el programa musical de los fines de semana de La 2 y más tarde en La 1.

La aventura duró poco, ya que fue despedida a los pocos meses sin que hubiera razones aparentes para ello (no era la mejor presentadora, pero ni mucho menos era la peor). La explicación la daría Kiko Matamoros años después, cuando en Sálvame desveló que todo fue por negarse a pasar un fin de semana con Julio Iglesias.

«Ocurrió cuando Susana Uribarri (hija del mítico José Luis Uribarri y representante de Ana Obregón y otros famosos) era directora de entretenimiento de RTVE», aseguraba Matamoros. Cuando recibió la invitación se negó, por eso fue despedida a los pocos días del programa.

Años más tarde, desde que comenzó su relación con Kiko Matamoros, sus apariciones en televisión comenzaron a ser más seguidas, aunque siempre para hablar de su vida privada como colaboradora de programas de Telecinco. Desde entonces ha sido cara habitual de programas como Viva la vida, Gran Hermano VIP, Sálvame, Deluxe, en galas de los diferentes realities de Mediaset, Así es la vida y su actual puesto en Fiesta los fines de semana.

Su lado más personal

Nacida en el año 1969, la malagueña en realidad se llama María José Giaever, es madre de dos hijos: Javier Tudela, que nació durante su matrimonio con el empresario Javier Tudela; y Ana Matamoros, fruto de su relación con Kiko Matamoros. Con el primero se casó a los seis meses de comenzar su relación, rompiendo en 1998.

Matamoros llegó a su vida gracias al programa Música sí, ya que él ejercía entonces de representante de varios artistas musicales, por lo que se conocieron en los pasillos de TVE. El colaborador se divorció de la mujer y madre de sus cuatro hijos, dejándolo todo por ella.

Tras su boda y posterior divorcio, Makoke encontró de nuevo la ilusión con Tony Spina, que fuera compañero de GH VIP en 2018. Aunque parecía una relación seria, terminaron separando sus caminos. Tras varias relaciones fallidas, en 2024 anunció su noviazgo con Gonzalo, un empresario de la publicidad digital, de 52 años.