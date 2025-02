‘Supervivientes 2025’: lista completa de concursantes confirmados

Mediaset ha puesto en marcha la cuenta atrás para el estreno de Supervivientes 2025, una de las ediciones más esperadas por los espectadores. Antes de poner rumbo a los Cayos Cochinos de Honduras, y como suele ser habitual en la cadena de Fuencarral, poco a poco se van confirmando los nombres de los concursantes que se tirarán del helicóptero y se adentrarán en esta experiencia que, sin lugar a dudas, va a marcar un antes y un después en sus vidas. Tras haber disfrutado de Supervivientes 2024, en el que el vencedor fue Pedro García Aguado, y de Supervivientes All Stars con la coronación de Marta Peñate como ganadora de ganadores, ha llegado el momento más que perfecto para disfrutar de una nueva etapa de este reality. Jorge Javier Vázquez, Laura Madrueño, Sandra Barneda y Carlos Sobera serán los maestros de ceremonias que acompañarán a estos concursantes en esta gran aventura.

Lista completa de concursantes de ‘Supervivientes 2025’

Pelayo Díaz

El diseñador de moda y creador de contenido que ha colaborado con grandes marcas de lujo, se ha convertido en el primer concursante confirmado de la edición. Más allá de su trabajo en la moda, ha formado parte de varios proyectos en la pequeña pantalla. Un claro ejemplo lo encontramos en Cámbiame (Telecinco) y, recientemente, en MasterChef Celebrity (TVE).

En su vídeo de presentación, el asturiano se sinceró sobre esta experiencia que está a punto de comenzar: «Siempre me han gustado los retos, superarme a mí mismo, ponerme a prueba… Pero es que esto es lo más salvaje que he hecho en mi vida. Me da pánico pensar en los mosquitos, el hambre, el frío, la humedad, tener que pescar para sobrevivir… (…) Desde ya espero tener vuestro apoyo porque lo voy a necesitar. ¡Nos vemos muy pronto en la isla!».

Makoke

Debemos recordar que su nombre fue uno de los que más sonó para la edición que se desarrolló en 2022 pero, supuestamente, hubo un veto por parte de Kiko Matamoros. Por lo tanto, la colaboradora de televisión se quedó con las ganas de poner rumbo a Honduras. Tres años después, tras haber concursado en otros realities como son GH VIP 6, Makoke viajará a los Cayos Cochinos con la intención de exprimir al máximo esta aventura.

«Después de muchísimos años que se rumoreaba que iba, casi todos los años estando en todas las quinielas, este año sí seré concursante de Supervivientes 2025. ¡Y con muchas ganas!», explicó la que fuese azafata del Telecupón en su vídeo de confirmación. ¡No va a desaprovechar esta oportunidad, lo tiene claro!