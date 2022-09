Irreconocible: así está Coto Matamoros tras años alejado de la televisión

Coto Matamoros es hermano gemelo de Kiko Matamotos y aunque nacieron aferrados, parece que la vida los ha enfrentado. Llevan años haciendo vidas separadas y aunque ambos han contado con una vida pública conocida, hace años que Coto Matamoros optó por alejarse de los medios.

Coto Matamoros, un rostro conocido en televisión

Durante sus años en la pequeña pantalla fue uno de los colaboradores más aclamados de la televisión y su paso por la misma no estuvo libre de polémica. Era conocido de programas como ‘Crónicas Marcianas’, ‘TNT’ o ‘La Noria’ y se llegó a convertir en una pieza clave para los formatos. Aún con la fama y la fortuna que llegó a acumular en los platós de televisión, finalmente optó por desaparecer de los medios.

En una entrevista con Jaleos, contó más detalles sobre su vida en la actualidad y se supo que vivía en Los Ángeles (California), donde ya había empezado una nueva vida. También es común verle por la República Dominicana, no obstante, ya no es asiduo a pasar por la televisión en España.

Él tiene claras sus prioridades y los mundos de la televisión donde se hizo conocido no es una de ellas. Él mismo confesaba para el medio que «Mi vida consiste básicamente en buscar la felicidad. Y todo ese mundo me aleja de ella. No deseo que la gente sepa nada de mí. Busco la belleza como posibilidad constante, y esa emoción no se encuentra en la basura que supone hacer juicios de gente que vive en el estercolero de la tele»

Coto Matamoros siempre se ha definido como alguien directo, rebelde y a la vez, leal. Tiene claros sus objetivos y parece que cuando es así, va con todo por los mismos. Fue su manera directa de hablar lo que le llevó a estar en el punto de mira de varias polémicas durante sus días en la pequeña pantalla.

Una infancia complicada y el contacto con las drogas

Su infancia no fue sencilla y tuvo que enfrentarse a los golpes de su padre, este contexto no fue su mejor aliado para tomar las mejores decisiones de joven. Entró en contacto con la droga desde joven, algo peligroso para un adolescente que, talvez, no era consciente del daño de las mismas.

Coto Matamoros confesó en varias ocasiones que durante su juventud abusó de las drogas. La fama, el dinero y la libertad aún le pusieron las cosas más sencillas, no obstante, parece que este se quiso alejar de todos esos mundos para empezar una nueva vida fuera de España.

Aún con este cambio de vida, la droga siempre hace estragos en el tiempo y muchos lo han visto más envejecido en sus últimas apariciones. Además, es importante recordar que Coto Matamoros y su hermano ya suman 65 años a sus espaldas. Aún con ello, ha seguido demostrando su actitud rebelde y canalla que parece convencer a muchos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por COTO MATAMOROS (@cotomatamoroshdez)

Aún llevando años fuera del país donde se hizo conocido, cuenta con más de 20 mil seguidores en su Instagram, donde interactúa con sus seguidores y da su opinión sobre los temas de actualidad en España y en el mundo con su comunidad.