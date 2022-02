Kiko Matamoros, hace tan solo unos días, afirmó que su hermano Coto Matamoros está detrás de una de las campañas de acoso en las redes sociales a su actual pareja, Marta López Álamo. Estas palabras han dado pie a que varios compañeros relaten sus propias experiencias con Coto, entre ellos, Carmen Borrego.

La hija de María Teresa Campos ha narrado un duro episodio vivido junto a Coto Matamoros, durante la última ocasión en la que ambos trabajaron juntos. Un episodio que, hasta ahora, la colaboradora había preferido no hablar públicamente.

«No puede ser peor persona. La última vez que trabajé con él fue en la otra cadena, cuando nos fuimos. Tuve muchos problemas con él, cuando era colaborador nuestro. Yo era la directora», comenzó a explicar la colaboradora el pasado viernes en ‘Sálvame’.

Carmen Borrego informa de los presuntos planes de futuro entre Marta Riesco y Antonio David 😱 #martaharta https://t.co/ZGkrLVJcmw — Sálvame Oficial (@salvameoficial) February 18, 2022

«Uno de los días, él se equivocó. Vino a trabajar y no estaba convocado. Y ya sabéis vosotros cómo funcionan las cosas de los colaboradores. Uno viene tal día y otro viene tal día. Yo salí y le dije: ‘oye, lo siento, te has equivocado’. Y me estrelló contra una pared», explicó la colaboradora.

«Tuvo que salir el realizador a salvarme» siguió relatando la colaboradora. «Me estrelló contra la pared de verdad, físicamente. Simplemente porque le dije que no era su día». Unas declaraciones tras las cuales, Carlota Corredera quiso saber si había denunciado la agresión.

La colaboradora explicó que en ese momento prefirió no tomar medidas legales por varios motivos. “No lo denuncié. No lo hice por mi madre, no lo hice por la productora, no lo hice por muchas cosas», terminó sus declaraciones, asegurando que fue una de sus etapas más duras en televisión.