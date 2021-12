El pasado lunes vivimos una de las tardes más agitadas de ‘Sálvame’ hasta la fecha. Uno de los momentos más impactantes fue el que protagonizaron Belén Esteban y Kiko Matamoros, con un fuerte enfrentamiento. Pero Carmen Borrego consiguió preocupar no solamente a sus compañeros, sino también a los espectadores del programa.

Y es que, de un momento a otro, la hija de María Teresa Campos abandonó el plató de ‘Sálvame’ sin previo aviso. Todo comenzó cuando Rafa Mora aseguró que “se está ahogando”. Después de haber tomado el aire durante unos cuantos minutos, Carmen Borrego regresó y decidió quitar importancia a lo sucedido.

Lo cierto es que, a la vuelta de publicidad, su ausencia no pasó desapercibida. Belén Esteban, visiblemente inquieta, hizo la siguiente pregunta: “¿Dónde está Carmen?”. Y es que, al ver que no mejoraba, la colaboradora fue atendida por el servicio médico de Mediaset. Al enterarse, la de Paracuellos decidió estar a su lado.

Al regresar a su puesto de trabajo, Carmen volvió a restar importancia a lo que acababa de ocurrir. “Me ha dado un ataque de tos. La saturación está bien, que era lo importante, y me ha dicho que me tengo que hacer una placa de tórax. ¡Esto pasa por no curarse los catarros”, aseguró, mientras afirmaba que estaba algo mareada.

Lo importante es que consiguió terminar su jornada de trabajo. Nada más llegar a su domicilio, Carmen Borrego atendió a las cámaras de ‘Europa Press’ tras lo sucedido en ‘Sálvame’. “Tengo un catarro mal curado y en estas épocas hay que tener cuidado. Por eso han decidido hacerme la prueba del COVID, y he dado negativa”, reconoció.

Más allá de este asunto, la colaboradora de ‘Sálvame’ ha asegurado que ni María Teresa Campos ni Terelu Campos tienen por qué invitarla de manera oficial a la cena de Navidad. Es más, ha confirmado que “el 24 en casa de Terelu y el 31 me divido, porque tengo que estar con la familia de mi marido”. ¿Servirá esta época para que Carmen y Terelu limen asperezas?