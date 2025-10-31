Qué centros comerciales abren el festivo 1 de noviembre y cuál es su horario por comunidad autónoma

Mañana sábado 1 de noviembre de 2025 se celebra el Día de Todos los Santos, una jornada festiva de pleno derecho en todo el territorio nacional. Sabemos que muchas tiendas aprovechan días como este para cerrar y descansar, pero lo cierto es que también muchos ciudadanos visitan al cementerio por las mañana, mientras dedican la tarde a hacer esas compras, que tal vez por trabajo, no pueden hacer entre semana. Por ello, tal vez se pregunten qué pasa hoy y más cuando es fin de semana. ¿Abren los centros comerciales el 1 de noviembre?.

La normativa no obliga al comercio a abrir o cerrar, por lo que la situación varía notablemente según comunidad autónoma, centro comercial o incluso municipio. Repasemos entonces, cuáles son los grandes centros comerciales que sí abrirán este 1 de noviembre y qué horarios suelen manejar. Y hacemos también hincapié en las particularidades autonómicas (ya que la legislación sobre aperturas en festivo autorizado depende del territorio) para que puedas planificar sin sustos. Y no, nos olvidamos de los supermercados, ya que muchos de ellos se ubican dentro, precisamente, de centros comerciales, y es posible que algunas cadenas decidan abrir este sábado.

Andalucía

En Andalucía, el calendario de aperturas comerciales en domingos y festivos incluye el día 1 de noviembre como fecha autorizada. Esto significa que muchos centros comerciales del territorio andaluz tienen la posibilidad de abrir sus puertas ese día, aunque la decisión final queda en manos del propio establecimiento y de las condiciones municipales.

Por ejemplo, en Sevilla se informa de que el Centro Comercial Los Arcos abrirá de 10:00 a 22:00 horas y el Centro Comercial Lagoh también de 10:00 a 22:00 horas mañana, 1 de noviembre.

Por tanto, si estás en Andalucía y tienes pensado acudir a un centro comercial ese sábado, lo más seguro es que lo encuentres abierto, aunque no estará de más hacer una consulta a la web del centro.

Aragón

En el caso de la comunidad de Aragón, el listado oficial de días de apertura comercial aprobados incluye también el 1 de noviembre. Esto implica que centros comerciales en Zaragoza, Huesca o Teruel podrán organizar jornada de apertura ese día festivo, aunque destaca que cada municipio puede condicionar la apertura mediante su ordenanza local.

Así que, si estás en Aragón y quieres aprovechar para comprar o pasear por un centro comercial, la recomendación es verificar el horario concreto del centro en cuestión. Es probable que la mayoría de centros abran en horario similar al habitual de sábados o con ligera reducción, pero conviene confirmarlo.

Cataluña

En Cataluña, la normativa específica de apertura comercial en festivos incluye el 1 de noviembre como uno de los días autorizados para grandes establecimientos. Por ejemplo, en el área de Barcelona se apunta que el Arena Plazas España abrirá de 9:00 a 21:00 horas el 1 de noviembre. También lo harán otros centros comerciales de la comunidad como Viladecans The Style Outlets, Màgic Badalona, Gran Via 2 (en Hospitalet de Llobregat, de 9.30 a 21.00 horas) y Splau (en Cornellà de Llobregat, de 9 a 21 horas).

Comunidad de Madrid

En la Comunidad de Madrid existe plena libertad comercial para abrir domingos y festivos: los comercios pueden decidir sin restricción según normativa autonómica. Esto hace que, en la práctica, la mayoría de los grandes centros comerciales de Madrid y su área de influencia vayan a abrir mañana sábado.

De este modo, si echamos un vistazo a algunos de los destacados, podemos decir que por ejemplo que Intu Xanadú, en Arroyomolinos, funcionará con su horario habitual de 10:00 a 22:00 horas, al igual que Plenilunio, en el distrito de San Blas-Canillejas, y Westfield Parquesur, en Leganés, ambos con la misma franja de apertura. También La Gavia, en el Ensanche de Vallecas, abrirá sus puertas desde las 10:00 hasta las 22:00 horas, mientras que Las Rozas Village lo hará de 10:00 a 21:00 horas.

Otras comunidades autónomas

En cuanto al resto de comunidades, y según indica el Calendario de domingos y festivos de apertura comercial autorizada para 2025 del Ministerio Economía, Comercio y Empresa, todas pueden abrir sus tiendas y centros comerciales el 1 de noviembre, a excepción de Galicia y La Rioja que no señalan este día como festivo de apertura. De todos modos, será bueno hacer una consulta específica en la web del centro comercial que sea de nuestro interés.

El horario de los supermercados el día de Todos los Santos

Y como muchos supermercados operan dentro de centros comerciales, o puede que tengas pensado hacer la compra el sábado, esto es lo que se sabe sobre su apertura, o no, el día de Todos los Santos: