El Gobierno de Sánchez pasa de los destrozos por las lluvias en Andalucía: «Ni una sola llamada»

El Gobierno de Pedro Sánchez no contactó con el Ayuntamiento de Sevilla ni con la Junta de Andalucía tras el peor temporal de lluvia en medio siglo, que este pasado miércoles dejó 115 litros por metro cuadrado y graves daños en la ciudad. «No nos ha llamado nadie», denuncian desde el Consistorio, mientras desde el PP acusan al Ejecutivo central de priorizar la confrontación política sobre el interés de los ciudadanos.

El diputado nacional del PP por Sevilla, Ricardo Tarno, ha lamentado que ni el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ni el subdelegado en Sevilla, Francisco Toscano, se hayan puesto en contacto con el alcalde hispalense, José Luis Sanz, para interesarse por las consecuencias del temporal, el peor desde que hay registros. «Es lamentable», ha afirmado, denunciando que «en lugar de preocuparse por los daños, Toscano se dedica a criticar la gestión del Ayuntamiento».

Tarno ha recordado que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) «no supo prever la magnitud de las precipitaciones» y ha anunciado que los diputados del PP han presentado una batería de preguntas en el Congreso para que el Gobierno explique por qué no se activó el aviso rojo, cuando los propios datos de la Aemet confirmaron que se superaron los umbrales.

En la misma línea se ha pronunciado el delegado de la Junta en Sevilla, Ricardo Sánchez, que ha reprochado al subdelegado del Gobierno que en vez de cooperar, se haya centrado en descalificar la gestión municipal. «Ni una sola llamada para conocer la magnitud de la situación», ha criticado.

Por su parte, el alcalde José Luis Sanz ha defendido la actuación del Consistorio, que gestionó 440 incidencias, activó el Plan de Emergencias y evitó una catástrofe mayor gracias al funcionamiento de los tanques de tormentas y estaciones de bombeo. Sanz ha sido contundente al criticar a la Aemet: «Haría falta una agencia que no sólo funcione el Domingo de Ramos».

El Ayuntamiento ha anunciado una ayuda de 150.000 euros para personas con bajos recursos afectadas por el temporal, así como la construcción de dos nuevos tanques de tormentas y un colector en el Tamarguillo, con una inversión de 100 millones de euros. Además, ha confirmado que el Salón del Motor se suspende por daños en Fibes 1 y que la Feria del Libro continuará con normalidad.