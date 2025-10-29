El temporal azota con fuerza Andalucía: heridos graves, destrozos, cierres de universidades y metros…

El fuerte temporal que azota este miércoles Andalucía ha causado graves destrozos, heridos, evacuaciones, cortes de tráfico y la suspensión de clases universitarias en varias provincias. En Huelva, un hombre de 53 años permanece en la UCI tras caerle encima la estructura de un toldo en Gibraleón, consecuencia directa de un tornado que también ha derribado infraestructuras y cables eléctricos en la localidad.

El herido sufrió un traumatismo craneoencefálico y tuvo que ser reanimado en el lugar por personal sanitario del 061 y del Servicio de Urgencias de Atención Primaria, antes de ser trasladado estabilizado al Hospital Juan Ramón Jiménez. La situación más grave de una jornada que ha dejado inundaciones, cortes de carreteras y cierre de centros educativos y de transporte en varias provincias.

En Gibraleón, el tornado derribó además la puerta de un colegio, una torre de comunicaciones y varias líneas eléctricas. En Huelva capital, se ha cerrado el Puente de la Ribera y la vía de acceso al cementerio, mientras que en Sevilla está cortada la A-474 en Bollullos de la Mitación, el túnel de la A-92 a la altura del Acebuchal y varias carreteras secundarias afectadas por barro y ramas.

El servicio ferroviario también ha sido interrumpido entre Niebla y San Juan del Puerto por la caída de la catenaria, afectando a 36 pasajeros. Metro de Sevilla ha suspendido el servicio entre Amate y La Plata y los trenes de Cercanías C-1, C-4 y C-5 se han detenido por acumulación de agua en las vías.

Las universidades de Sevilla y Pablo de Olavide han suspendido sus actividades académicas. En el caso de la UPO, se ha activado el nivel rojo del protocolo de fenómenos meteorológicos adversos, lo que implica la cancelación total de actividades. La Universidad de Sevilla también ha cancelado sus clases vespertinas.

En Valverde del Camino se ha desalojado preventivamente la Unidad de Salud Mental por inundaciones, mientras que en Cartaya se ha evacuado al 60% del alumnado de un colegio anegado. El Consorcio Provincial de Bomberos de Sevilla ha atendido más de cien incidencias, incluyendo rescates de personas atrapadas en vehículos y una ambulancia bloqueada por el agua.

En Cádiz, el Puerto de Tarifa ha cancelado todas las salidas hacia Tánger por el temporal en el Estrecho. Se prevén lluvias de hasta 70 litros por metro cuadrado y vientos de hasta 80 km/h, lo que ha activado avisos naranjas y amarillos por lluvia, viento y oleaje en varias comarcas.