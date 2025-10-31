Cuatro terremotos azotan varios municipios de la Región de Murcia

Cuatro terremotos han sacudido este viernes varios municipios de la Región de Murcia. Según los datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN), el seísmo se ha producido a las 10:34 horas con una magnitud de 2,7 en la escala mbLg y ha tenido su epicentro muy próximo al casco urbano de Lorquí, a escasa profundidad.

Dos minutos después se ha registrado otro temblor de magnitud 1.7 y con epicentro al sureste de Lorquí, cerca de El Llano de Molina. El tercer seísmo se ha producido a las 11:30 horas, con una magnitud 1.8. El epicentro se situó en la superficie, a 0 kilómetros de profundidad, según recogió el IGN.

Por su parte, el cuarto temblor ha tenido lugar a las 12.32 en Ceutí, con una magnitud de 2.6. El epicentro se situó a 4 kilómetros de profundidad. No consta que ninguno de los temblores haya producido ningún tipo de daño personal. El 112, por su parte, ha recibido llamadas advirtiendo de los terremotos procedentes de Molina, Archena y Lorquí.

Algunos vecinos han afirmado haber notado «una ligera vibración en las ventanas» o «un pequeño movimiento en los muebles», aunque la mayoría coincidió en que fue un temblor “rápido y sin consecuencias”.

A pesar de la sorpresa inicial, no se han registrado daños materiales ni personales, según han confirmado fuentes del 112 y del propio Ayuntamiento de Lorquí. Los servicios de emergencia no recibieron llamadas de alerta más allá de las consultas informativas de algunos vecinos preocupados por el origen del temblor.

La Región de Murcia es una de las zonas con mayor actividad sísmica de la península, especialmente en el eje que va de Lorca a Alhama y Murcia capital, debido a las fallas activas que cruzan el sureste español. Sin embargo, la gran mayoría de los terremotos registrados en esta área son de baja magnitud, como el de este viernes.