Es cuestión de tiempo: el gran terremoto que podría sacudir esta zona de España

Los expertos no tienen ninguna duda de lo que está a punto de pasar, es cuestión de tiempo, un gran terremoto podría sacudir esta zona de España en breve. Será el momento de empezar a prepararnos para afrontar un destacado cambio que puede acabar siendo el que nos golpee de lleno. En especial en estos días en los que todo es posible, de la mano de una serie de elementos que nos hacen pensar que lo peor podría acabar siendo una dura realidad.

Nos enfrentamos a una serie de cambios que pueden llegar a ser definitivos. Con un tiempo cambiante que nos hace siempre estar en alerta, a veces olvidamos algo tan importante, como todo lo que sucede en el interior de la Tierra. Un interior en constante movimiento que puede darnos señales de cambios y que, en cierta manera, tendría que darnos una serie de novedades destacadas que quizás hasta ahora no hubiéramos ni imaginado que podríamos tener en cuenta. Nos preparamos para un gran terremoto que podría sacudir esta zona en España, es cuestión de tiempo que tengamos que enfrentarnos a un desastre que podría ser de grandes proporciones.

Es cuestión de tiempo de que acabe pasando

Los terremotos son uno de los fenómenos más difíciles de predecir, sobre todo, si tenemos en cuenta que son, los grandes desconocidos de la ciencia. Sabemos cómo y cuándo se producen, pero todavía, no se pueden predecir, sino que simplemente los vemos llegar.

Asistimos a esos movimientos de placas tectónicas que pueden acabar siendo las que nos acompañarán en unos días en los que parecerá que el mundo vuelve a una etapa de hace cientos de años. Un pasado en el que ya vivimos un gran terremoto en España y todo apunta a que lo volveremos a ver.

En estos tiempos cíclicos que van llegando a toda velocidad y que pueden acabar siendo las que marquen estas jornadas que tenemos por delante y que acabarán siendo significativos. Esos momentos de pánico y de terror que se vivieron hace siglos pueden volver y magnificarse.

España se ha convertido en una zona mucho más poblada, con una situación de inestabilidad que ha ido en aumento y que quizás hasta ahora no habíamos pensado del peligro que se corre en estos días que tenemos por delante. Quizás estamos más cerca de un gran terremoto de lo que nos imaginaríamos.

Esta zona de España podría verse afectada por un gran terremoto

No todas las zonas de España se verán afectadas de la misma forma en caso de que llegue un gran terremoto. Hay una parte que tiene más posibilidades de ver llegar este importante cambio que, sin duda alguna, acabará siendo una realidad en todos los sentidos.

«La península Ibérica se halla situada en el borde sudoeste de la placa Euroasiática en su colisión con la placa Africana. El desplazamiento tectónico entre ambos continentes es responsable de la actividad sísmica de los países mediterráneos y por tanto de los grandes terremotos que ocurren en zonas como Argelia, Grecia o Turquía. La parte más occidental de la conjunción entre dichas placas es la fractura denominada de Azores-Gibraltar-Túnez, que es la que afecta a España. Afortunadamente, nuestro país no representa un área de ocurrencia de grandes terremotos, sin embargo, sí tiene una actividad sísmica relevante con sismos de magnitudes inferiores a 7,0, si exceptuamos los ocurridos en la falla de Azores-Gibraltar (terremotos de 1755 o 1969), pero capaces de generar daños muy graves (lista de terremotos más importantes en España)».

No sólo el riesgo de terremoto puede ser una realidad, desde el blogdegeografíadejuan, este profesor repasa la historia de un evento que causó miles de muertos en nuestro país: «Aunque las probabilidades de que un gran maremoto afecte a nuestro país son realmente pocas, lo cierto es que imposible no es. Ya en 1755 un gran terremoto con epicentro en la costa de Lisboa provocó un tsunami que afectó duramente a ciudades como Cádiz y Huelva. Varios estudios indican que más de 2.000 personas perdieron la vida en España por las olas de 15 metros que provocó el terremoto portugués. Todavía se siguen encontrando depósitos marinos a kilómetros de la costa gaditana que evidencian las consecuencias letales de aquel tsunami. Aunque por entonces no existía un sistema de medición de los terremotos como el que tenemos ahora, los sismógrafos indican que aquel seísmo de 1755 pudo tener una magnitud de hasta 8,5 grados».

Por lo que, por la situación en la que nos encontramos, nos enfrentamos a una serie de cambios que pueden ser las que marcarán una diferencia importante en todos los sentidos. Llegan cambios destacados que pueden ser los que marcarán estos años, debemos estar preparados para hacer frente a cualquier contratiempo.