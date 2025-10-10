Filipinas e Indonesia activan la alerta de tsunami tras sufrir un terremoto de magnitud 7,4

Filipinas e Indonesia han activado este viernes la alerta por tsunami tras sufrir un terremoto de magnitud 7,4 en la costa sur de la isla de Mindanao. El temblor, uno de los más potentes registrados en lo que va de año en el archipiélago, ha tenido gran presencia en Davao, la ciudad más grande del sur del país, donde la oficina de Defensa Civil reporta daños estructurales, escenas de pánico y al menos una víctima mortal.

Según el Instituto de Vulcanología y Sismología de Filipinas (Phivolcs), el epicentro del terremoto se sitúa a unos 123 kilómetros al sureste de Davao, a una profundidad de unos 10 kilómetros, lo que lo convierte en un seísmo superficial y, por tanto, más destructivo.

Por su parte, el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico (PTWC) emitió inicialmente un aviso que preveía «olas de hasta tres metros de altura» a lo largo de la costa de Mindanao y otras regiones del Pacífico occidental, por lo que las autoridades filipinas alertaron rápidamente de un posible «tsunami destructivo» y ordenaron evacuaciones preventivas en comunidades costeras del centro y sur del país.

Sin embargo, la alarma fue desactivada tras confirmarse que las variaciones en el nivel del mar no alcanzaron dimensiones peligrosas. También en Indonesia, en las regiones de Sulawesi y Papúa, se emitieron alertas similares que fueron anuladas poco después, a más de 300 kilómetros del epicentro.

Varios heridos leves

Además de la persona fallecida, la Oficina de Defensa Civil también ha informado de que, después del temblor, varias personas han resultado heridas leves. El secretario adjunto de la institución, Bernardo Rafaelito Alejandro, explica en un comunicado que se están llevando a cabo inspecciones para evaluar el impacto del seísmo en infraestructuras críticas, como puentes, hospitales y centros escolares.

En las horas siguientes, se han registrado varias réplicas, dos de ellas particularmente intensas, de magnitud 5,9 y 5,6, que mantuvieron en vilo a la población. Las clases han sido suspendidas y se han cerrado temporalmente algunos edificios públicos por precaución.