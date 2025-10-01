Al menos 60 muertos en un terremoto de magnitud 6,9 en el centro de Filipinas

Un terremoto de magnitud 6,9 ha sacudido el centro de Filipinas dejando 60 muertos, según se desprende del último informe ofrecido por las autoridades. Además, el Consejo Nacional de Gestión y Reducción de Riesgos de Desastres ha anunciado que 147 personas han resultado heridas a consecuencia del seísmo, que también ha provocado el desplome de alrededor de 22 edificios.

El responsable de la Oficina de Defensa Civil (OCD) Bernardo Rafaelito Alejandro, ha advertido de que las víctimas mortales seguirán aumentando porque «la situación ahora mismo es muy inestable».

El terremoto ha afectado, entre otros núcleos poblacionales, a la ciudad de Bogo.

El presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr, ha pedido a la ciudadanía que se «mantenga alerta y siga las recomendaciones de las autoridades». «Juntos, ayudaremos a nuestros conciudadanos y reconstruiremos las comunidades afectadas», ha señalado.

Numerosos residentes han tenido que evacuar sus viviendas en la ciudad de Iloílo, en Panay, ante posibles derrumbes, mientras las autoridades aventuran importantes daños estructurales en varios puntos del país. Además, las clases en la ciudad de Cebú se han suspendido como medida de precaución.

El Instituto de Vulcanología y Sismología de Filipinas (Phivolcs) ha indicado que se trata de un terremoto de intensidad alta -especialmente en las zonas de San Fernando y Cebú- que ha sido registrado sobre las 22:00 (hora local) con un hipocentro situado a tan sólo cinco kilómetros de la superficie.

El epicentro del seísmo se encuentra en el mar, entre las islas de Cebú y Leyte, por lo que es posible que se genere un tsunami que afecte al archipiélago. En este sentido, se ha solicitado a la población «estar alerta ante olas de tamaño inusual», según informaciones de la cadena de televisión ABS-CBN.