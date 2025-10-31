La Ley de menores y alcohol ha venido cargada de polémica y no sólo porque va a prohibir el uso de mobiliario en los bares que sean de marcas de cervezas, sino porque también va a afectar a la promoción de las fiestas populares y de ciertas actividades culturales. En concreto, como denuncian desde Hostelería de España: «Hay otro punto que nos preocupa también a los hosteleros, que es la esponsorización de fiestas patronales, de actividades deportivas, cualquier tipo de festival musical o publicidad en la calle».

Desde la patronal de los hosteleros de España destacan que esta medida dañaría de lleno a las fiestas más pequeñas, como las de los barrios, así como que afectaría a un montón de actividades culturales. «Si se aprobara esta ley tal y como está, sería destructivo para un montón de actividades culturales, festivas, deportivas, que se realizan en pequeños municipios, especialmente en barrios, en nuestras ciudades, y que perderían esa capacidad de poderse financiar», defienden desde Hostelería de España.

Por otro lado, no hay que olvidar que durante estos días, los hosteleros también han estado poniendo el grito en el cielo como consecuencia de las pérdidas que puede acarrear esta nueva ley. De esta forma, la hostelería de España ya ha alertado de que perderá 1.700 millones por la obligación de retirar neveras y sombrillas con logotipos de cervezas.

Los hosteleros perderían 600 millones de euros

La nueva Ley de Prevención del Consumo de Alcohol en Menores que está preparando el Gobierno de España podría impactar de forma muy negativa en la hostelería del país, principalmente, por una de sus medidas más polémicas. Se trata de la prohibición de instalar grifos, neveras, toldos, sillas o sombrillas, que estén patrocinados por marcas cerveceras.

«Para la hostelería es una preocupación esta ley de alcohol y menores porque recoge la prohibición de la publicidad en terrazas para bares y restaurantes. Y francamente, en este punto estamos preocupados porque se podrían perder 600 millones de euros al año en inversión para el mantenimiento de mobiliario y equipamientos para terrazas de hostelería en todo el país», aclaran los hosteleros.

De igual forma, desde Hostelería de España insisten en que «compartimos el fin último de esta norma. Los menores no pueden tener acceso de ningún tipo al alcohol y en eso trabajamos desde la hostelería de una manera consciente y comprometida. Pero desde luego, prohibir en ese sentido un tipo de publicidad en estos momentos, que es una publicidad muy discreta, que son pequeñas marcas en las esquinas, por ejemplo, de las mesas o en el brazo de las sillas. No entendemos que esto tenga que ver con el fin último de esta ley».