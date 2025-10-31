¿Dónde ver ‘Hocus Pocus’ en 2025? La película de brujas que nunca pasa de moda

Hocus Pocus es una película estadounidense de comedia y fantasía estrenada en 1993, dirigida por Kenny Ortega. Se ha convertido en un clásico de Halloween por su mezcla de humor, elementos sobrenaturales y temática familiar.

La historia se centra en las hermanas brujas Sanderson, que fueron ejecutadas en Salem hace 300 años por practicar brujería. En la noche de Halloween, tres adolescentes las resucitan accidentalmente. Las brujas tienen una sola noche para absorber la juventud de los habitantes de Salem, y los protagonistas, junto con un gato parlante y un espíritu atrapado, deberán impedir que lleven a cabo sus planes malvados.

¿Quién actúa?

Las hermanas brujas Sanderson

Winifred Winnie Sanderson – Bette Midler

Sarah Sanderson – Sarah Jessica Parker

Mary Sanderson – Kathy Najimy

Personajes humanos principales

Max Dennison – Omri Katz, el adolescente que accidentalmente resucita a las brujas.

– Omri Katz, el adolescente que accidentalmente resucita a las brujas. Dani Dennison – Thora Birch, la hermana menor de Max.

– Thora Birch, la hermana menor de Max. Allison – Vinessa Shaw, amiga de Max y experta en historia local de Salem.

Personaje animal

Binx, el gato negro que es en realidad un niño hechizado, se interpreta mediante animación y efectos especiales.

¿Dónde ver Hocus Pocus en streaming en 2025?

Hocus Pocus se puede ver en streaming en Disney + en varios países, incluyendo España.

Hocus Pocus 2 también está disponible en exclusiva en Disney +.

Adicionalmente, Hocus Pocus puede alquilarse o comprarse en plataformas como Apple TV, Amazon Video u otros servicios digitales.

¿Está en Disney+ o en otra plataforma?

Sí — ambas películas están en Disney + (por lo menos en gran parte de los territorios europeos).

Hocus Pocus aparece en las listas de España y otros países en Disney +.

Hocus Pocus 2 también está en Disney + como contenido exclusivo.

Hocus Pocus: sinopsis y por qué sigue siendo un clásico de Halloween

¿Por qué sigue siendo un clásico?

Tiene un tono familiar, mezcla de comedia y terror ligero, apto para toda la familia, lo que lo hace ideal para Halloween.

La estética, las brujas carismáticas (interpretadas por actrices reconocidas) y la ambientación en Salem lo convierten en una película de culto para la temporada de miedo.

La secuela y su éxito en streaming le han dado una nueva dimensión para generaciones más jóvenes, reforzando su estatus de «maratón de Halloween».

Su disponibilidad en plataformas de streaming facilita que siga siendo vista cada año, manteniendo su popularidad.