Es inevitable que, al escuchar el nombre de Sarah Jessica Parker, no viajemos mentalmente a los años 90, cuando nació una serie que marcaría un antes y un después en la industria de la moda.

Sin duda, la trama de Sexo en Nueva York se ha convertido en una auténtica biblia para cualquier amante del mundo fashion. Gracias a su impacto, la actriz se ha consolidado como un verdadero icono de la moda. Ahora, la intérprete que da vida a la eterna Carrie Bradshaw, está de celebración, ya que cumple una cifra redonda, 60 años.

Sarah Jessica Parker en ‘Sexo en Nueva York’. (Foto: Gtres)

Aunque su rol como personaje público sea conocido mundialmente gracias a su larga trayectoria en la industria del cine, lo cierto es que hay detalles de su vida personal que pocos conocen. Desde LOOK te vamos a mostrar algunas de las curiosidades más llamativas de la vida de la intérprete.

Lució de negro el día de su boda

Sarah Jessica Parker se caso, sí, pero de negro. La actriz quiso dejar a un lado la tradición de lucir de blanco para hacer de ese día una fecha aún más especial y diferente. «Me daba demasiada vergüenza casarme de blanco, y tanto Matthew como yo éramos reacios a que la gente nos prestara tanta atención» dijo en Marie Claire, sobre su boda con Matthew Broderick en 1997. De esta manera, optó por un vestido negro con volantes de Morgane Le Fay.

Sarah Jessica Parker en un evento. (Foto: Gtres)

A punto de rechazar ‘Sexo en Nueva York’

Si bien Parker cuenta con un amplio currículum profesional, cabe destacar que estuvo a punto de rechazar uno de sus proyectos más ambiciosos de su carrera como actriz. Y es que casi dio un no por respuesta cuando le propusieron participar en Sexo en Nueva York. «Me preocupaban un par de cosas; por ejemplo, no me entusiasmaba la idea de hacer desnudos y las cuestiones de lenguaje», explicó en una ocasión sobre la sensación que tuvo al leer el guion de la mítica serie. Otro de los aspectos que le preocupaban era perder la flexibilidad que le proporcionaba protagonizar películas y obras de teatro a cambio de la agitada agenda de la televisión, pero, finalmente aceptó el papel.

Es bailarina

La actriz empezó a estudiar y bailar en el Ballet de Cincinnati cuando tenía ocho años, edad en la que también apareció en un programa de televisión llamado The Little Match Girl. En 1977, su familia se mudó a Englewood, Nueva Jersey, y continuó con su formación de ballet con el American Ballet Theatre, lo que le dio la oportunidad de participar en obras como El Cascanueces. Además, Sarah formó parte de Brodway The Innocents, dirigida por Harold Pinter.

Sarah Jessica Parker rodando una película. (Foto: Gtres)

Familia numerosa

Nacida en 1965, Sarah Jessica Parker tiene siete hermanos. Sus padres, Stephen Parker y Barbra Forste (entonces Parker), tuvieron cuatro hijos: Timothy, Sarah, Pippin y Rachel. Después se divorciaron cuando la actriz era una niña y, fue entonces cuando su madre se casó con Paul Forste en 1969. Fruto de su matrimonio nacieron sus cuatro hijos: Megan, Aaron, Andrew y Allegra.

Antepasados históricos

En 2010, durante un episodio de la serie documental Who Do You Think You Are?, la intérprete descubrió de manera inesperada que tenía antepasados que participaron en la Fiebre del oro de California de 1849-1850, y en los juicios a las brujas de Salem de 1692.