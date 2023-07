En un momento en el que la moda es algo global y que las mismas prendas están en todas partes, no es extraño que haya coincidencias de estilo entre personalidades destacadas del panorama internacional. El mismo look puede llevarlo una royal un día y con apenas unas horas de diferencia lucirlo una actriz al otro lado del mundo y, de hecho, ocurre con bastante frecuencia. Por ejemplo, la Reina Letizia ha coincidido en elecciones de estilo con Nicole Kidman, pero también con Meghan Markle o con otras royals como Máxima de Holanda o Mary de Dinamarca, pero ella no es la única a la que le ocurre esto. Charlene de Mónaco, a pesar de tener un estilo muy particular, también ha coincidido en looks con algunas figuras conocidas, como es el caso, por ejemplo, de Sarah Jessica Parker.

La princesa Charlene de Mónaco con vestido de tul. / Gtres

Ha sido gracias a un conocido portal de Instagram dedicado a cuestiones de moda de miembros de la realeza que hemos podido comprobar que la popular intérprete lució recientemente un outfit que ya había llevado años antes la princesa Charlene. Aunque ahora mismo Akris es su firma de cabecera -con algunas prendas de otras marcas-, en el pasado, la esposa de Alberto de Mónaco solía confiar en otras casas de moda, entre las que se encontraba Ralph Lauren.

Hace varios años, en concreto, en 2016, la Princesa deslumbró en un acto en Montecarlo con un favorecedor vestido de la firma norteamericana, en color dorado, con falda de vuelo en tul y cuerpo con detalles de pailletes. Fue, en concreto, en una recepción con motivo del Festival de Televisión de Montecarlo, al que también ha asistido hace unos días. La ex nadadora lo combinó con unas sandalias doradas y unos impresionantes pendientes de la casa de joyería Graff.

Ahora, ha sido Sarah Jessica Parker la que ha rescatado este estilismo para un acto relacionado con la serie And Just Like That. La actriz lo ha combinado con un collar de Versave y unas sandalias fucsias de Manolo Blahnik. Una manera diferente de darle un twist a un look muy princesa al más puro estilo neoyorquino. ¿Y tú, con quién te quedas?.

A pesar de que el look más clásico de la princesa Charlene es quizás la apuesta menos arriesgada y más segura, lo cierto es que hay que tener en cuenta que, en este tipo de prendas, Sarah Jessica Parker es una auténtica ‘reina’. No hay que olvidar que la intérprete popularizó en la década de los noventa el uso de las faldas de tul, muy en la línea de los outfits de las bailarinas y que, desde entonces, se han convertido en un must del armario de las fashionistas, en todas sus formas y colores.